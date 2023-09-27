Конкуренты Илона Маска: ученые создали имплантат, который позволит управлять гаджетами
Кроме управления техникой подобные имплантаты помогут создать своеобразную мозговую сеть для обмена сигналами, говорят исследователи.
Ученые из Университета Пердью создали мозговой имплантат, который, как и нейрочип Илона Маска, позволит человеку силой мысли управлять различной электроникой. Об этом сообщает издание New-York Post.
Мозговой имплантат обнаруживает нервные импульсы и передает эти сигналы по беспроводной сети на разные устройства, типа компьютера или систем "умный дом". В своем опубликованном исследовании в журнале Nature Electronics, ученые утверждают, что их нейропроцессор позволит людям управлять своими интеллектуальными устройствами и подключаться к интернету, где бы они ни находились.
"Наша группа в Университете Пердью последние восемь лет работает в области связи электрического поля вокруг человеческого тела и разрабатывает такие новаторские технологии, как EQS-HBC (электроквазистатическая связь человеческого тела), которая сейчас коммерциализируется", — Шрейас Сен, главный исследователь проекта.
Имплантат разработан с использованием двухэтапного процесса, называемого двухфазной квазистатической мозговой коммуникацией. "Квазистатический" — это термин, который указывает на то, что нейронный сигнал работает на относительно низком уровне.
Чтобы вставить устройство, врачи удалили кожу над черепом и выполнили двустороннюю краниотомию — хирургическое удаление части кости черепа, обнажая мозг, согласно данным Johns Hopkins Medicine. Затем врачи утончили среднюю линию черепа, чтобы улучшить связь с имплантатом, который, как и Neuralink Илона Маска, использующий для соединения электроды, не привязан к мозгу. Внутренние коммуникации поддерживаются человеческим телом за счет генерации крошечных электрических сигналов, которые образуют "широкополосный" канал по всему телу. Интерфейс "brainternet" обеспечит взаимодействие этих сигналов с компьютерами с высокой пропускной способностью.
"Благодаря этому изобретению человеческий мозг получает собственную широкополосную связь, — добавил Сен. — В частности, мы обнаружили, что связь в мозге на основе электрического поля обеспечивает чрезвычайно широкую полосу пропускания и канал с умеренными потерями для прямой высокоскоростной связи между имплантатами и носимыми устройствами".
Ученые отмечают, что их текущие исследования являются лишь набросками, и необходимо провести дальнейшие исследования для подтверждения потенциала и оценки совместимости с существующими нейронными имплантатами.
Ранее Фокус рассказывал, что ученые Пентагона работают над особой программой, которая позволит бойцам мысленно управлять дронами. С помощью мозговых имплантатов они смогут общаться и бороться с посттравматическим синдромом.