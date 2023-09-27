Конкуренты Илона Маска: ученые создали имплантат, который позволит управлять гаджетами

Кроме управления техникой подобные имплантаты помогут создать своеобразную мозговую сеть для обмена сигналами, говорят исследователи.

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Ученые из Университета Пердью создали мозговой имплантат, который, как и нейрочип Илона Маска, позволит человеку силой мысли управлять различной электроникой. Об этом сообщает издание New-York Post.

Мозговой имплантат обнаруживает нервные импульсы и передает эти сигналы по беспроводной сети на разные устройства, типа компьютера или систем "умный дом". В своем опубликованном исследовании в журнале Nature Electronics, ученые утверждают, что их нейропроцессор позволит людям управлять своими интеллектуальными устройствами и подключаться к интернету, где бы они ни находились.

"Наша группа в Университете Пердью последние восемь лет работает в области связи электрического поля вокруг человеческого тела и разрабатывает такие новаторские технологии, как EQS-HBC (электроквазистатическая связь человеческого тела), которая сейчас коммерциализируется", — Шрейас Сен, главный исследователь проекта.

Имплантат разработан с использованием двухэтапного процесса, называемого двухфазной квазистатической мозговой коммуникацией. "Квазистатический" — это термин, который указывает на то, что нейронный сигнал работает на относительно низком уровне.

Имплантат позволит людям управлять своими устройствами и подключаться к интернету Фото: NEWYORKPOST

Чтобы вставить устройство, врачи удалили кожу над черепом и выполнили двустороннюю краниотомию — хирургическое удаление части кости черепа, обнажая мозг, согласно данным Johns Hopkins Medicine. Затем врачи утончили среднюю линию черепа, чтобы улучшить связь с имплантатом, который, как и Neuralink Илона Маска, использующий для соединения электроды, не привязан к мозгу. Внутренние коммуникации поддерживаются человеческим телом за счет генерации крошечных электрических сигналов, которые образуют "широкополосный" канал по всему телу. Интерфейс "brainternet" обеспечит взаимодействие этих сигналов с компьютерами с высокой пропускной способностью.

"Благодаря этому изобретению человеческий мозг получает собственную широкополосную связь, — добавил Сен. — В частности, мы обнаружили, что связь в мозге на основе электрического поля обеспечивает чрезвычайно широкую полосу пропускания и канал с умеренными потерями для прямой высокоскоростной связи между имплантатами и носимыми устройствами".

Ученые отмечают, что их текущие исследования являются лишь набросками, и необходимо провести дальнейшие исследования для подтверждения потенциала и оценки совместимости с существующими нейронными имплантатами.

Ранее Фокус рассказывал, что ученые Пентагона работают над особой программой, которая позволит бойцам мысленно управлять дронами. С помощью мозговых имплантатов они смогут общаться и бороться с посттравматическим синдромом.