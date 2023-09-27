Обезьяны с имплантатами Neuralink царапали голову до крови и умирали в страшных муках, — СМИ

Ветеринарные записи и показания бывшего сотрудника свидетельствуют о том, что с подопытными происходили ужасные вещи после вживления им чипа.

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Уже несколько лет компания Илона Маска Neuralink работает над созданием мозгового имплантата, который, как предполагается, должен облегчить жизнь людей и дать возможность общаться тем, кто ее не имеет. Исследователи уже провели испытания на животных и заявили о том, что в ближайшее время планируют начать испытания мозгового чипа на людях, пишет Wired.

Впрочем, в разработке мозгового имплантата Neuralink не обошлось без скандалов. Ранее стало известно о том, что несколько обезьян погибли в ходе исследований по вживлению мозгового чипа. Ранее в сентябре Илон Маск прокомментировал ситуацию с погибшими животными и заявил о том, что все погибшие реципиенты были "смертельно больны", дав понять, что ни одна из них не умерла в результате вживления чипов.

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Однако СМИ провели свое расследование и получили доступ к документам в рамках данного исследования, а также собрали свидетельства бывшего сотрудника компании, которые полностью противоречат утверждениям Илона Маска.

Отметим, что ветеринарные документы были получены и Калифорнийского национального центра исследований приматов (CNPRC) в Калифорнийском университете в Дэвисе, где и проходят испытания мозгового чипа Neuralink на приматах. Записи свидетельствуют о том, что животные после вживления мозгового имплантата умирали от отека мозга и даже частичного паралича.

В декабре 2019 года внутренняя часть мозгового имплантата, вживляемого "Животному 20", "оторвалась" во время операции. Позже той же ночью обезьяна расцарапала место вживления чипа до крови и дернула имплантат, частично выбив его. После этого была проведена еще одна операция, которая показала, что рана была инфицирована, однако установка чипа помешала лечению. В январе 2020 году реципиента усыпили.

До этого самка обезьяны, "Животное 15", после вживления имплантата начала прижимать голову к земле, а также царапать место вживления до тех пор, пока оно не начинало кровоточить. В конечном итоге у животного была нарушена координация, а после у самки обнаружили кровоизлияние в мозг. В марте 2019 года ее усыпили.

В марте 2020 года также был усыплен самец "Животное 22". Его подвергли эвтаназии после того, как его мозговой имплантат ослаб настолько, что винты, крепящие его к черепу, "можно было легко вытащить".

Бывший сотрудник Neuralink также опроверг утверждения Илона Маска о том, что обезьяны были смертельно больны еще до вживления имплантата. Источник отмечает, что животные жили в лаборатории од до того, как были подвержен вживлению мозгового чипа.

Слова бывшего сотрудника, похоже, подтверждает и ученый, принимавший участие в исследованиях и пожелавший остаться анонимным. Исследователь уверяет, что в экспериментах принимали участие "довольно молодые обезьяны", а потому сложно представить, что они уже были неизлечимо больны.

В результате этих заявлений группа по этике, известная как Комитет врачей за ответственную медицину, направила письма в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) с требованием провести расследование в отношении заявлений Илона Маска. Отметим, что ситуация усугубляется тем, что 27 сентября компания Neuralink заявила об открытии набора людей, желающих принять участие в исследованиях мозгового чипа на людях.

Ранее Фокус писал о том, что Neuralink Илона Маска ищет хирургического партнера для испытаний на людях.