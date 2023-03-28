Не сдается. Neuralink Илона Маска ищет хирургического партнера для испытаний на людях

Несмотря на то, что регулятор отклонил заявку компании на одобрение испытаний на людях, предприятие миллиардера не намерено сдаваться.

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FDA отклонило первую заявку компании Илона Маска FDA на одобрение испытаний мозговых имплантатов на людях, однако миллиардер не намерен сдаваться, и теперь компания ищет хирургического партнера, который готов присоединиться к исследованиям, пишет Gizmodo.

Neuralink уже много лет утверждает, что старт испытаний на людях уже не за горами — первые упоминания об этом появились еще в 2019 году. Однако официально первую заявку компания миллиардера подала на одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США только в 2022 году. Впрочем, эта попытка не увенчалась успехом, и FDA не дало разрешения на размещение устройств интерфейса мозг-компьютер (BCI) внутри человеческого черепа.

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Впрочем, стоит отметить, что данный отказ вовсе не является приговором для компании Илона Маска, в конечном итоге Neuralink все еще может получить разрешение и приступить к испытаниям мозгового имплантата на людях. Сама биотехническая компания ставит перед собой весьма амбициозные цели — предполагается, что BCI поможет в лечении широко спектра заболеваний и инвалидности — от слепоты до паралича.

Сегодня же компания Илона Маска обратилась к одному из крупнейших и наиболее уважаемых нейрохирургических центров США с просьбой стать партнерами в потенциальных будущих клинических испытаниях на людях. Известно, что компания ведет переговоры с Неврологическим институтом Барроу в Фениксе (Аризона, США).

Тот факт, что компания ищет хирургического партнера для проведения клинических испытаний на людях, говорит о том, что ни Илон Маск, ни другие руководители Neuralink не намерены сдаваться, и все еще уверены в том, что в дальнейшем им удастся получить одобрение регулятора.

Отметим, что сама компания Илона Маска не стала комментировать эти переговоры. Однако некоторые комментарии удалось получить от директора лечебно-исследовательского центра в Аризоне. По словам Неврологического института Барроу, они будут хорошо подготовлены для проведения исследований мозговых имплантатов в соответствии с тем, что надеется воплотить в жизнь Neuralink.

В то же время партнерство Neuralink и Неврологического института Барроу все еще не подтверждены и фактически находятся на стадии переговоров, а значит сделка не гарантирована. Некоторые анонимные источники также заявляют о том, что исследовательский центр в Аризоне не единственный, к кому обратилась компания Илона Маска.

Известно, что ранее Neuralink сотрудничала с Калифорнийским университетом в Дэвисе для проведения исследований, связанных с людьми. Однако университет прекратил это партнерство еще в 2020 году, по причинам, которые не разглашались.

В настоящее время в отношении компании Илона Маска проводятся два федеральных расследования. Первое связано с методами тестирования компании на животных и проводится Управлением генерального инспектора Министерства сельского хозяйства США. Второе связано с обвинениями с ненадлежащей транспортировкой биологических материалов, и проводится Министерством транспорта.

Ранее Фокус писал о том, что регуляторы отклонили заявку Маска — испытаний мозговых чипов на людях не будет.