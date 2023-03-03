Амбициозный провал. Регуляторы отклонили заявку Маска — испытаний мозговых чипов на людях не будет

Впервые отказ компания получила еще в прошлом году, однако одиозный бизнесмен все равно заявил о том, что испытания на людях начнутся уже через полгода.

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Весь мир слышал неоднократные обещания Илона Маска о том, что его компания Neuralink, разрабатывающая интерфейс для работы с мозгом, вот-вот приступит к клиническим испытаниям на людях. Правда, теперь стало известно, что одиозный бизнесмен забыл упомянуть одну деталь — регулирующие органы США уже отклонили заявку компании на начало испытания мозговых чипов на людях еще в прошлом году, пишет Futurism.

Сообщается, что впервые заявка была подана компанией Илона Маска еще в начале 2022 года, однако тогда Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США обнаружило десятки проблем, которые требовали решения в первую очередь. Более того, у регулятора возникли опасения по поводу безопасности планов Neuralink в связи с имплантацией литиевых батарей людям.

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Впрочем, это вряд ли каким-то образом отразилось на амбициозных планах Илона Маска, ведь через год предприниматель вновь заявил о своих планах приступить к клиническим испытаниям на людях. Однако сотрудники Neuralink считают, что им вряд ли удастся уложиться в озвученные сроки, ведь сегодня они кажутся слишком амбициозными.

Источники агентства также заявляют, что в конце прошлого года Маск устроил настоящий скандал, где отчитывал сотрудников Neuralink за "слишком медленный прогресс". Источники также сообщают, что одиозному бизнесмену никак не удается понять, что человеческий мозг — "не машина" и "не игрушка".

Отметим, что история с разработкой мозгового чипа компанией Илона Маска тянется уже давно. Амбициозный бизнесмен заявлял о том, что первые клинические испытания на людях должны были бы начаться еще в 2019 году. Правда, не сложилось.

В 2020 году вновь прозвучало заявление о том, что клинические испытания мозгового чипа размером всего с монету начнутся "менее чем через год". Якобы в конечном итоге мозговой чип поможет пациентам с ограниченными возможностями снова двигаться и общаться. Но, как видим "воз и ныне там".

История повторилась в феврале 2021 года, когда Маск заявил о том, что Neuralink работает с FDA, чтобы получить одобрение на старт клинических испытаний на людях. Прошло еще 10 месяцев и его "график испытаний" вновь сместился, теперь на год.

В декабре 2022 года Илон Маск заявил, что компания вышла на финишную прямую и испытания начнутся уже через полгода, однако регулятор вновь отклонил заявку. Отметим, что технически Neuralink не обязаны публично заявлять о том, что получили отказ от FDA. Более того, статистика показывает, что лишь две трети заявок на испытания на людях получают одобрение, так что у стартапа все еще есть шансы.

Проблема скорее заключается в том, что одиозный бизнесмен то и дело делает громкие заявления о старте клинических испытаний, которые лишь приводят компанию к новым трудностям. По крайней мере, так считают сотрудники Neuralink.

Ранее Фокус писал о том, что Neuralink снова оказался в эпицентре скандала: в испытаниях мозгового чипа погибли уже 1500 животных.