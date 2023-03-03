Амбіційний провал. Регулятори відхилили заявку Маска – випробувань мозкових чіпів на людях не буде

Вперше відмову компанія отримала ще минулого року, проте одіозний бізнесмен усе рівно заявив про те, що випробування на людях розпочнуться вже за пів року.

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Весь світ чув неодноразові обіцянки Ілона Маска про те, що його компанія Neuralink, яка розробляє інтерфейс для роботи з мозком, ось-ось розпочне клінічні випробування на людях. Щоправда, тепер стало відомо, що одіозний бізнесмен забув згадати одну деталь — регулюючі органи США вже відхилили заявку компанії на початок випробування мозкових чіпів на людях ще минулого року, пише Futurism.

Повідомляється, що вперше заявку було подано компанією Ілона Маска ще на початку 2022 року, проте тоді Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США виявило десятки проблем, які вимагали вирішення насамперед. Більше того, у регулятора виникли побоювання щодо безпеки планів Neuralink у зв'язку з імплантацією літієвих батарей людям.

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Втім, це навряд чи якимось чином позначилося на амбітних планах Ілона Маска, адже за рік підприємець знову заявив про свої плани розпочати клінічні випробування на людях. Проте співробітники Neuralink вважають, що їм навряд чи вдасться вкластися в озвучені терміни, адже сьогодні вони видаються надто амбітними.

Джерела агентства також заявляють, що наприкінці минулого року Маск влаштував справжній скандал, де вичитував співробітників Neuralink за "надто повільний прогрес". Джерела також повідомляють, що одіозному бізнесмену ніяк не вдається зрозуміти, що людський мозок – "не машина" та "не іграшка".

Зазначимо, що історія із розробкою мозкового чіпа компанією Ілона Маска тягнеться вже давно. Амбіційний бізнесмен заявляв про те, що перші клінічні випробування на людях мали б розпочатися ще у 2019 році. Щоправда, не склалося.

У 2020 році знову прозвучала заява про те, що клінічні випробування мозкового чіпа розміром всього з монету розпочнуться "менш ніж за рік". Нібито зрештою мозковий чіп допоможе пацієнтам з обмеженими можливостями знову рухатися та спілкуватися. Але, як бачимо "віз і нині там".

Історія повторилася у лютому 2021 року, коли Маск заявив про те, що Neuralink працює з FDA, щоб отримати схвалення на старт клінічних випробувань на людях. Минуло ще 10 місяців і його "графік випробувань" знову змістився на рік.

У грудні 2022 року Ілон Маск заявив, що компанія вийшла на фінішну пряму і випробування розпочнуться вже за пів року, проте регулятор знову відхилив заявку. Зазначимо, що технічно Neuralink не зобов'язані публічно заявляти, що отримали відмову від FDA. Більше того, статистика показує, що лише дві третини заявок на випробування на людях отримують схвалення, тому стартап все ще має шанси.

Проблема швидше полягає в тому, що одіозний бізнесмен постійно робить гучні заяви про старт клінічних випробувань, які лише приводять компанію до нових труднощів. Принаймні так вважають співробітники Neuralink.

Раніше Фокус писав про те, що Neuralink знову опинилася в епіцентрі скандалу: у випробуваннях мозкового чіпа загинули вже 1500 тварин.