Neuralink знову в епіцентрі скандалу. У випробуваннях мозкового чипа загинули вже 1500 тварин

Повідомляється, що зараз стартап Ілона Маска перебуває під федеральним розслідуванням.

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Амбіційний проєкт Ілона Маска вкотре опинився в епіцентрі скандалу — цього разу компанія Neuralink опинилася під федеральним розслідуванням, а співробітники компанії масово скаржаться на хаос, який відбувається під час розробки та випробування мозкового чипа, пише Futurism.

Співробітники компанії масово скаржаться на хаос, нібито Маск ставить перед собою надто амбітні цілі й добряче підганяється дослідників, що дуже ускладнює завдання. Крім того, до проєкту найбагатшої людини у світі дуже скептично ставляться й експерти ззовні — вони припускають, що успіх мозкового імпланта порушить низку глибоких етичних питань, які сьогодні не враховуються.

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Із самого початку проєкт критикували через поводження з тваринами. Тепер ці побоювання підкріпилися й федеральним розслідуванням про благополуччя тварин у Neuralink, яке зараз проводиться генеральним інспектором Міністерства сільського господарства США на запит федерального прокурора.

Інформація про те, що під час досліджень постраждала велика кількість тварин, просочилася в ЗМІ від співробітників компанії. За їхніми словами, загалом із 2018 року в ході досліджень Neuralink загинуло близько 1500 тварин, у тому числі вівці, мавпи та свині. Зазначимо, що зараз достовірно невідомо, скільки саме тварин загинули після імплантації мозкового чипа, проте співробітники масово заявляють, що безліч тварин загинули через недбалість і стислий термін.

Офіційно керівництво Neuralink заявляє, що під час дослідження після імплантації мозкового чипа загинули 21% мавп. За словами співробітників компанії, багатьох помилок, які спричинили загибель тварин під час дослідження, можна було б уникнути. Наприклад, співробітники розповіли про історію, коли свині помилково імплантували чип не в той хребець, у результаті ветеринар проєкту порадив приспати тварину через її "поганий психологічний стан".

Також співробітники компанії зазначають, що низка помилок, що спричинили загибель тварин, була викликана тим, що Ілон Маск змушував учених працювати швидше, навіть якщо через це страждала безпека. ЗМІ повідомляють, що внаслідок такої напруженої ситуації всередині компанії частина колективу залишила проєкт, а інші зараз висловлюють стурбованість.

Раніше Фокус писав про те, що Ілон Маск анонсував старт випробувань мозкового чипа Neuralink на людях уже за пів року.