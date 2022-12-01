Приготуйте мозок для чипа. Ілон Маск анонсував старт випробувань Neuralink на людях

Найбагатша людина світу каже, що вчені планують розпочати випробування на людях вже через шість місяців.

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Ілон Маск зробив новий амбітний прогноз щодо старту початку випробувань на людях його чипів Neuralink — вважається, що перший з них буде імплантовано в людський мозок вже через пів року, пише Slash Gear.

Neuralink, мабуть, один із найамбіційніших проєктів найбагатшої людини у світі. Ілон Маск неодноразово заявляв, що проєкт має цілу низку цілей, деякі з них, м'яко кажучи, дуже дивовижні. По-перше, передбачається, що в майбутньому лише власники нейрочипа зможуть хоч якось конкурувати із надінтелектуальними ШІ, які людство одного разу неминуче створить. По-друге, Neuralink є інтерфейсним пристроєм, який, зрештою, повинен допомогти повністю паралізованим людям — за допомогою нейрочипа вони отримають доступ до гаджетів, якими раніше не могли користуватися, і зможуть безперешкодно спілкуватися. По-третє, Маск запевняє, що в недалекому майбутньому імплант Neuralink допоможе повністю паралізованій людині використовувати смартфон швидше та ефективніше, ніж найздоровішій людині у світі без чипа.

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Зазначимо, що сьогодні імплантація чипа Neuralink передбачає операцію на головному мозку для вживлення. Однак Ілон Маск вважає, що надалі вченим вдасться спростити процедуру настільки, що вона буде схожа на звичайний прийом у лікаря — займе близько години і пройде прямо в кабінеті.

[ + – ] Імплантація чипа Neuralink передбачає операцію на головному мозку Фото: Shutterstock

Крім того, передбачається, що у процесі імплантації також будуть задіяні роботи. На одній із виставок дослідники вже показали бота, який промацує нитки у мозку манекена — демонстрація пройшла під час виставки Neuralink "Покажи та розкажи".

Дослідники також відкрили кілька інших таємниць. Наприклад, стало відомо, що Neuralink можна буде легко оновити — Маск зазначає, що це дуже важливо і порівнює нейрочип із iPhone першого покоління. Підприємець вважає, що нейрочип у нинішньому стані нібито можна порівняти з першим поколінням айфонів, проте далі він лише вдосконалюватиметься, а тому оновлення таке важливе. Однак головною новиною виставки безсумнівно варто вважати новий анонс щодо того, коли дослідники розпочнуть імплантацію чипа людям.

Проєкт Ілона Маска амбітний, проте далеко не всі вчені підтримують його. Наприклад, доктор Джон Адлер, професор нейрохірургії та радіаційної онкології в Стенфорді вважає, що наука ще не готова до імплантації електродів у мозок людини, не порушуючи його роботу, не залишаючи шрамів і не виводячи з ладу. Адлер припускає, що нині світ знаходиться на відстані не менше двох десятиліть від того, щоб імплантація нейрочипив стала можливою та була схвалена відповідними органами.

Незважаючи на позицію вчених Маск активно просуває проєкт та наполегливо анонсує старт випробувань на людях. Підприємець розповів, що восени 2022 року його компанія вже подала відповідні документи до FDA і розраховує отримати схвалення у найближчі пів року.

Однак до прогнозу Ілона Маска слід ставитися з певною часткою скептицизму. Нагадаємо, що вперше підприємець заговорив до переходу на етап випробувань на людях ще у 2021 році, проте Neuralink так і не отримала схвалення FDA.

Раніше Фокус писав, що конкурентам Ілона Маска компанії Sychron Inc вдалося ввести чип у мозок людини ще у липні 2022 року, отримавши відповідне схвалення FDA. Їхній проект спрямований на покращення якості життя людей з важкими формами інвалідності.