Випереджає Neuralink Ілона Маска. У США вперше в мозок людини ввели постійний імплант

48-річний паралізований пацієнт із Нью-Йорка отримав чотирисантиметровий чип, який дозволить йому телепатично керувати цифровими пристроями.

У Медичному центрі Маунт Сінай у Нью-Йорку відбулася перша імплантація постійного нейрокомп'ютерного інтерфейсу жителю мегаполісу, який страждає на бічний аміотрофічний склероз (БАС) і є паралізованим.

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Цей імплант був розроблений компанією Synchron, яка є конкурентом Neuralink і, за словами фахівців, уже випереджає мозкові імпланти від Ілона Маска. За допомогою нового імпланта, який створений у вигляді стендрона (набір проводів і електродів на каркасі), пацієнт зможе телепатично керувати цифровими пристроями. Цю операцію провели без пошкодження черепа та тканин голови.

Хірург Шахрам Маджіді, який провів операцію, заявив, що подібний ввід мозкового чипа — це важливий етап для всієї медицини, і ця технологія має величезний потенціал. За словами хірурга, операція пройшла успішно, і пацієнт повернувся додому вже за дві доби.

[ + – ] За допомогою нового імпланта, який створений у вигляді стендрона (набір проводів і електродів на каркасі), пацієнт зможе телепатично керувати цифровими пристроями Фото: Daily Mail

Під час операції хірург зробив надріз на шиї пацієнта й увів імплант через яремну вену в кровоносну судину, яка розташована в моторній корі, що є частиною лобової частки головного мозку.

Цей нейрокомп'ютерний інтерфейс має 16 електродів, які моніторять активність мозку та реєструють на активність нейрони, коли людина про щось думає. Цей імплант підключається до іншого пристрою, вживленого в груди пацієнта. Завдяки новій технології людина зможе передавати сигнали з мозку на цифрові пристрої, такі як комп'ютер або смартфон, і таким чином керувати ними. Докладно про цю технологію від компанії Synchron і як вона працює, Фокус уже писав.

[ + – ] Коли імплант введений, електроди притискаються до стінки судини поруч із мозком, і записує нейронні сигнали Фото: Daily Mail

За словами Тома Окслі, засновника Synchron, тепер людина зможе надсилати текстові повідомлення, листи електронною поштою та робити онлайн-покупки, що, зі свого боку, зробить її життя трохи легшим.

"Ми створили технологію, яка допоможе мільйонам людей, які втратили здатність використовувати свої руки для керування цифровими пристроями", — каже Окслі.

[ + – ] Тепер людина зможе надсилати текстові повідомлення, листи електронною поштою та робити онлайн-покупки, що, зі свого боку, зробить її життя трохи легшим Фото: Daily Mail

До цієї операції компанія Synchron уже провела випробування своїх імплантів на чотирьох пацієнтах в Австралії, які змогли силою думки керувати цифровими пристроями. Завдяки успішному введенню мозкового імпланта компанія Synchron виходить уперед у гонці з компанією Neuralink. Компанія Ілона Маска досі здійснила успішне введення комп'ютерних чипів лише свині та мавпі. Але, за словами Маска, компанія Neuralink працює над набагато потужнішим чипом, який буде набагато меншим, ніж у Synchron.

Згідно із заявою Окслі, надалі їхню технологію можна застосувати для лікування та діагностики хвороби Паркінсона, епілепсії, депресії та гіпертонії.

Фокус уже писав про те, що мозковий імплант уперше допоміг пацієнту з Великобританії позбутися симптомів хвороби Паркінсона.

Також Фокус писав про те, що вчені створили імпланти, які зможуть працювати десятки років завдяки алмазам із ядерних відходів.