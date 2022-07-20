Опережает Neuralink Илона Маска. В США впервые в мозг человека внедрили постоянный имплант
48-летний парализованный пациент из Нью-Йорка получил четырехсантиметровый чип, который позволит ему телепатически управлять цифровыми устройствами.
В Медицинском центре Маунт Синай в Нью-Йорке состоялась первая имплантация постоянного нейрокомпьютерного интерфейса жителю мегаполиса, который страдает от бокового амиотрофического склероза (БАС) и является парализованным.
Этот имплант был разработан компанией Synchron, которая является конкурентом Neuralink и по словам специалистов, уже опережает мозговые импланты от Илона Маска. С помощью нового импланта, который создан в виде стендрона (набор проводов и электродов на каркасе), пациент сможет телепатически управлять цифровыми устройствами. Эту операцию провели без повреждения черепа и тканей головы.
Проводивший операцию хирург Шахрам Маджиди заявил, что подобное внедрение мозгового чипа — это важный этап для всей медицины и эта технология имеет огромный потенциал. По словам хирурга, операция прошла успешно, и пациент вернулся домой уже через двое суток.
Во время операции хирург сделал надрез на шее пациента и ввел имплант через яремную вену в кровеносный сосуд, который расположен в моторной коре, которая является частью лобной доли головного мозга.
Данный нейрокомпьютерный интерфейс имеет 16 электродов, которые мониторят активность мозга и регистрируют на активность нейронов, когда человек о чем-то думает. Этот имплант подключается к другому устройству, вживленному в грудь пациента. Благодаря новой технологии человек сможет передавать сигналы из мозга на цифровые устройства, такие как компьютер или смартфон и таким образом, управлять ими. Подробно об этой технологии от компании Synchron и как она работает, Фокус уже писал.
По словам Тома Оксли, основателя Synchron, теперь человек сможет отправлять текстовые сообщения, письма по электронной почте и делать онлайн-покупки, что в свою очередь сделает его жизнь немного легче.
"Мы создали технологию, которая поможет миллионам людей, которые потеряли способность использовать свои руки для управления цифровыми устройствами", — говорит Оксли.
До этой операции компания Synchron уже провела испытания своих имплантов на четырех пациентах в Австралии, которые смогли силой мысли управлять цифровыми устройствами. Благодаря успешному внедрению мозгового импланта компания Synchron выходит вперед в гонке с компанией Neuralink. Компания Илона Маска до сих осуществила успешные внедрения компьютерных чипов только свинье и обезьяне. Но по словам Маска, компания Neuralink работает над гораздо более мощным чипом, который будет намного меньше, чем у Synchron.
Согласно заявлению Оксли, в дальнейшем их технологию можно применить для лечения и диагностики болезни Паркинсона, эпилепсии, депрессии и гипертонии.
Фокус уже писал о том, что мозговой имплант впервые помог пациенту из Великобритании избавиться от симптомов болезни Паркинсона.
Также Фокус писал о том, что ученые создали импланты, которые смогут работать десятки лет, благодаря алмазам из ядерных отходов.