Конкурент Илона Маска начинает испытания мозгового импланта на людях

Компания Synchron, которая является конкурентом компании Neuralink заявляет, что пациенты с ее имплантом, смогут управлять компьютером силой мысли.

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Новый имплантируемый нейрокомпьютерный интерфейс или мозговой имплант от компании Synchron называется Stentrode. Этот имплант может улавливать сигналы мозга и передавать их на приемник, имплантированный под кожей в грудной клетке. Далее этот сигнал передается на компьютер и человек может им управлять силой мысли, сообщает Daily Mail.

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Компания Synchron, которая является конкурентом компании Neuralink Илона Маска, начинает первые испытания своего мозгового импланта Stentrode на людях в США. Этот имплант будет внедрен шести парализованным пациентам в Нью-Йорке и Питтсбурге.

В компании Synchron считают, что их устройство поможет людям управлять компьютером и они смогут отправлять силой мысли тестовые сообщения, электронную почту и даже делать покупки в Интернете.

"Это важное испытание, ведь в случае успеха, мы сможем помочь сделать жизнь немного лучше 5 миллионам парализованных людей в США", — говорит Том Оксли, основатель компании Synchron.

[ + – ] Том Оксли держит в руке мозговой имплант Stentrode Фото: Daily Mail

Новый имплантируемый нейрокомпьютерный интерфейс Stentrode состоит из каркаса, который создан из сплава под названием нитинол. Это сплав никеля и титана. Каркас усеян электродами, которые могут записывать нейронные сигналы мозга. Это устройство можно внедрить в кровеносный сосуд, который находится над моторной корой. Это область мозга, которая отвечает за движение.

[ + – ] Новый имплантируемый нейрокомпьютерный интерфейс Stentrode состоит из каркаса, который создан из сплава под названием нитинол. Это сплав никеля и титана. Каркас усеян электродами, которые могут записывать нейронные сигналы мозга Фото: Daily Mail

Для того, чтобы внедрить имплант, нужно сделать небольшой надрез на шее и эта операция похожа на введение стента в сосуд сердца. Когда имплант внедрен, электроды прижимаются к стенке сосуда рядом с мозгом, и записывает нейронные сигналы.

[ + – ] Когда имплант внедрен, электроды прижимаются к стенке сосуда рядом с мозгом, и записывает нейронные сигналы Фото: Daily Mail

Затем эти сигналы передаются в имплантированное под кожу грудной клетки человека другое устройство. И только после этого сигналы передаются на компьютер. Таким образом пациент с мозговым имплантом сможет управлять курсором или экранной клавиатурой на мониторе компьютера.

[ + – ] До этого компания Synchron уже провела испытания на четырех пациентах в Австралии. Это испытание показало, что технология является безопасной и у нее нет побочных эффектов. И самое главное, что люди с мозговым имплантом смогли управлять силой мысли компьютером Фото: Daily Mail

Но это уже будет не первое внедрение мозгового импланта Stentrode человеку. Просто оно первое в США. До этого компания Synchron уже провела испытания на четырех пациентах в Австралии. Это испытание показало, что технология является безопасной и у нее нет побочных эффектов, которые бы привели в том числе к смерти человека. И самое главное, что люди с мозговым имплантом смогли управлять силой мысли компьютером.

Synchron — это первая компания, которая проводит испытания на людях мозговых имплантов. Ее главный конкурент, компания Neuralink, все еще не проводила таких испытаний, ограничившись только тестами на животных.

Компанию Илона Маска зоозащитники уже обвинили в жестоком обращении с обезьянами, ведь в ходе эксперимента несколько из них погибли. Neuralink признала, что животные погибли во время исследования, но отвергла обвинение в жестоком обращении с ними.

Кстати, устройство от компании Neuralink имплантируется непосредственно в череп, а не через кровеносный сосуд, как у Synchron.

Также Фокус писал о том, что Илон Маск намерен чипировать людей с помощью Neuralink уже в 2022 году.