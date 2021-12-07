Это киберпанк! Илон Маск намерен чипировать людей с помощью Neuralink в 2022 году

Основатель проекта Neuralink уверен, что в скором будущем нейроимплант поможет людям с травмами спинного мозга полностью восстановить функциональность тела.

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что мозговой интерфейс Neuralink начнут испытывать на людях в 2022 году. Его слова цитирует агентство Reuters.

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Глава Tesla уверяет, что в следующем году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США может одобрить клинические испытания чипа. По его словам, компания установила для себя более высокие стандарты качества для устройства с нейроинтерфейсом, чем требует американский регулятор. В настоящее время Neuralink хорошо работает на обезьянах, а тесты подтверждают, что устройство можно безопасно установить или удалить.

"Я думаю, что с Neuralink у нас есть шанс полностью восстановить функциональность тела человека, у которого есть травма спинного мозга. Я не хочу вселять надежду, но я все больше убеждаюсь, что это возможно", — высказался Илон Маск во время видеоинтервью на CEO Council Conference, организованной Wall Street Journal.

Миллиардер подтвердил свои планы в Twitter, отвечая на вопрос одного из пользователей. Он подчеркнул, что не может наверняка поручиться за начало испытаний в 2022 году, однако уверен в реальности такой перспективы.

В апреле чип Neuralink Илона Маска позволил обезьяне освоить видеоигру. Имплант, вживляемый в мозг, запоминает сигналы активности нейронов, а затем преобразовывают их в команды для различных устройств. С его помощью животное смогло поиграть в виртуальный пинг-понг, управляя компьютером одними лишь мыслями. Проект Neuralink стремится создать полностью беспроводной нейроинтерфейс, который облегчит жизнь парализованным людям.

Писали также, что парализованный Нейтан Коупленд бросил вызов обезьяне с чипом Neuralink. В мозгу мужчины находятся четыре импланта с интерфейсом мозг-машина, и он решил проверить, сможет ли обыграть подопытного. Стоит отметить, что после автомобильной катастрофы Нейтан может шевелить плечом и набирать текст на компьютере при помощи кулака, однако пальцы и ноги его не слушаются.