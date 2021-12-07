Це кіберпанк! Ілон Маск має намір чіпувати людей за допомогою Neuralink у 2022 році

Засновник проєкту Neuralink упевнений, що незабаром нейроімплант допоможе людям із травмами спинного мозку повністю відновити функціональність тіла.

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що мозковий інтерфейс Neuralink почнуть випробовувати на людях у 2022 році. Його слова цитує агентство Reuters.

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Глава Tesla запевняє, що наступного року Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США може схвалити клінічні випробування чіпа. За його словами, компанія встановила для себе вищі стандарти якості для пристрою із нейроінтерфейсом, ніж вимагає американський регулятор. Наразі Neuralink добре працює на мавпах, а тести підтверджують, що пристрій можна безпечно встановити чи видалити.

"Я думаю, що з Neuralink у нас є шанс повністю відновити функціональність тіла людини, яка має травму спинного мозку. Я не хочу вселяти надію, але я все більше переконуюсь, що це можливо", — висловився Ілон Маск під час відеоінтерв'ю на CEO Council Conference, організованого Wall Street Journal.

Мільярдер підтвердив свої плани у Twitter, відповідаючи на запитання одного з користувачів. Він підкреслив, що не може, напевно, поручитися за початок випробувань у 2022 році, проте впевнений у реальності такої перспективи.

У квітні чіп Neuralink Ілона Маска дозволив мавпі освоїти відеогру. Імплант, вживлюваний у мозок, запам'ятовує сигнали активності нейронів, а потім перетворює на команди для різних пристроїв. З його допомогою тварина змогла пограти у віртуальний пінг-понг, керуючи комп'ютером лише думками. Проєкт Neuralink прагне створити повністю бездротовий нейроінтерфейс, що полегшить життя паралізованим людям.

Писали також, що паралізований Нейтан Коупленд кинув виклик мавпі з чіпом Neuralink. У мозку чоловіка знаходяться чотири імпланти з інтерфейсом мозок-машина, і він вирішив перевірити, чи зможе обіграти піддослідного. Варто зазначити, що після автомобільної катастрофи Нейтан може рухати плечем і набирати текст на комп'ютері за допомогою кулака, проте пальці та ноги його не слухаються.