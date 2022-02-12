Компанию Маска Neuralink обвинили в жестоком обращении с животными

Зоозащитники утверждают, что исследователи прикручивали металлические пластины к черепам обезьян. В результате 15 из 23 животных погибло, а остальные получили серьезные травмы.

Зоозащитники обвинили исследователей компании Neuralink Илона Маска в жестоком обращении с животными, когда проводилось тестирование мозговых имплантов. Активисты утверждают, что обезьяны стали участниками "экстремальных страданий" в ходе испытаний, передает Business insider India.

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Жалоба зоозащитников будет подана на следующей неделе в Министерство сельского хозяйства США. Сторона обвинения говорит, что получила записи, на которых обезьяны испытывали "крайние страдания в результате неадекватного ухода", а также из-за внедрения имплантов в голову.

Документы касаемо обращения с животными касаются 23 обезьян, принадлежащих компании Neuralink, которые содержались и подвергались экспериментам с 2017 по 2020 год. Зоозащитники обвиняют компанию в девяти нарушениях Закона о благополучии животных, включая нарушение условий, согласно которым исследователи должны минимизировать боль и дистресс для животных; проводить ежедневные наблюдения за ними, а также консультироваться с лечащим ветеринаром по поводу использования анестезии.

Также в проекте жалобы приведены примеры инцидентов, в которых обезьяны пострадали. У одного примата отсутствовали пальцы на руках и ногах "возможно, в результате членовредительства или другой неустановленной травмы".

Говорят, 15 из 23 обезьян погибли. А здоровью остальных подопытных животных нанесен существенный урон. Об этом стало известно из 700 страниц материалов об экспериментах, в том числе о патологоанатомических вскрытиях.

Еще Neuralink использовала обезьян в своих экспериментах для рекламы своих успехов. В апреле компания опубликовала кадры, на которых обезьяна использует устройство Neuralink для игры в видеоигру "Pong".

Компания Neuralink разрабатывает устройство, которое будет вживляться в мозг человека для мониторинга и потенциальной стимуляции мозговой активности. Устройство состоит из микрочипа и проводов, которые будут пропущены через череп пациента в мозг.

Напомним, ранее Илон Маск заявил, что мозговой интерфейс Neuralink начнут испытывать на людях в 2022 году.