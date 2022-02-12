Компанію Маска Neuralink звинуватили у жорстокому поводженні з тваринами

Зоозахисники стверджують, що дослідники прикручували металеві пластини до черепів мавп. В результаті 15 із 23 тварин загинуло, а решта отримали серйозні травми.

Зоозахисники звинуватили дослідників компанії Neuralink Ілона Маска у жорстокому поводженні з тваринами, коли проводилося тестування мозкових імплантів. Активісти стверджують, що мавпи стали учасниками екстремальних страждань під час випробувань, передає Business insider India.

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Скарга зоозахисників буде подана наступного тижня до Міністерства сільського господарства США. Сторона звинувачення каже, що отримала записи, на яких мавпи зазнавали "крайніх страждань унаслідок неадекватного догляду", а також через вживлення імплантів у голову.

Документи щодо поводження з тваринами стосуються 23 мавп, що належать компанії Neuralink, які утримувалися та піддавалися експериментам з 2017 по 2020 рік. Зоозахисники звинувачують компанію у дев'яти порушеннях Закону про благополуччя тварин, включаючи порушення умов, згідно з якими дослідники повинні мінімізувати біль та дистрес для тварин; проводити щоденні спостереження за ними, а також консультуватися з ветеринаром, що лікує, з приводу використання анестезії.

Також у проекті скарги наведено приклади інцидентів, у яких мавпи постраждали. У одного примата були відсутні пальці на руках і ногах "можливо, внаслідок ушкодження або іншої невстановленої травми".

Кажуть, 15 із 23 мавп загинули. А здоров'ю інших піддослідних тварин завдано істотної шкоди. Про це стало відомо з 700 сторінок матеріалів про експерименти, у тому числі про патологоанатомічні розтини.

Ще Neuralink використала мавп у своїх експериментах для реклами своїх успіхів. У квітні компанія опублікувала кадри, на яких мавпа керує пристроєм Neuralink для гри у відеогрі Pong.

Компанія Neuralink розробляє пристрій, який вживлятиметься в мозок людини для моніторингу та потенційної стимуляції мозкової активності. Пристрій складається з мікрочіпа та проводів, які будуть пропущені через череп пацієнта до мозку.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск заявив, що мозковий інтерфейс Neuralink почнуть випробовувати на людях у 2022 році.