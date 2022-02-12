Компанію Маска Neuralink звинуватили у жорстокому поводженні з тваринами
Зоозахисники стверджують, що дослідники прикручували металеві пластини до черепів мавп. В результаті 15 із 23 тварин загинуло, а решта отримали серйозні травми.
Зоозахисники звинуватили дослідників компанії Neuralink Ілона Маска у жорстокому поводженні з тваринами, коли проводилося тестування мозкових імплантів. Активісти стверджують, що мавпи стали учасниками екстремальних страждань під час випробувань, передає Business insider India.
Скарга зоозахисників буде подана наступного тижня до Міністерства сільського господарства США. Сторона звинувачення каже, що отримала записи, на яких мавпи зазнавали "крайніх страждань унаслідок неадекватного догляду", а також через вживлення імплантів у голову.
Документи щодо поводження з тваринами стосуються 23 мавп, що належать компанії Neuralink, які утримувалися та піддавалися експериментам з 2017 по 2020 рік. Зоозахисники звинувачують компанію у дев'яти порушеннях Закону про благополуччя тварин, включаючи порушення умов, згідно з якими дослідники повинні мінімізувати біль та дистрес для тварин; проводити щоденні спостереження за ними, а також консультуватися з ветеринаром, що лікує, з приводу використання анестезії.
Також у проекті скарги наведено приклади інцидентів, у яких мавпи постраждали. У одного примата були відсутні пальці на руках і ногах "можливо, внаслідок ушкодження або іншої невстановленої травми".
Кажуть, 15 із 23 мавп загинули. А здоров'ю інших піддослідних тварин завдано істотної шкоди. Про це стало відомо з 700 сторінок матеріалів про експерименти, у тому числі про патологоанатомічні розтини.
Ще Neuralink використала мавп у своїх експериментах для реклами своїх успіхів. У квітні компанія опублікувала кадри, на яких мавпа керує пристроєм Neuralink для гри у відеогрі Pong.
Компанія Neuralink розробляє пристрій, який вживлятиметься в мозок людини для моніторингу та потенційної стимуляції мозкової активності. Пристрій складається з мікрочіпа та проводів, які будуть пропущені через череп пацієнта до мозку.
Нагадаємо, раніше Ілон Маск заявив, що мозковий інтерфейс Neuralink почнуть випробовувати на людях у 2022 році.