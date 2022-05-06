Конкурент Ілона Маска розпочинає випробування мозкового імпланта на людях

Компанія Synchron, яка є конкурентом компанії Neuralink, заявляє, що пацієнти з її імплантом зможуть керувати комп'ютером силою думки.

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Новий імплантований нейрокомп'ютерний інтерфейс або мозковий імплант від компанії Synchron називається Stentrode. Цей імплант може вловлювати сигнали мозку та передавати їх на приймач, імплантований під шкірою в грудній клітці. Далі цей сигнал передається на комп'ютер, і людина може керувати силою думки, повідомляє Daily Mail.

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Компанія Synchron, яка є конкурентом компанії Neuralink Ілона Маска, розпочинає перші випробування свого мозкового імпланта Stentrode на людях у США. Цей імплант буде введений шести паралізованим пацієнтам у Нью-Йорку та Піттсбурзі.

У компанії Synchron вважають, що їхній пристрій допоможе людям керувати комп'ютером, і вони зможуть відправляти силою думки тестові повідомлення, електронну пошту й навіть робити покупки в інтернеті.

"Це важливе випробування, адже в разі успіху ми зможемо допомогти зробити життя трохи кращим для 5 мільйонів паралізованих людей у США", — говорить Том Окслі, засновник компанії Synchron.

[ + – ] Том Окслі тримає в руці мозковий імплант Stentrode Фото: Daily Mail

Новий імплантований нейрокомп'ютерний інтерфейс Stentrode складається з каркасу, створеного зі сплаву під назвою нітінол. Це сплав нікелю та титану. Каркас усіяний електродами, які можуть записувати нейронні сигнали мозку. Цей пристрій можна ввести в кровоносну судину, яка розташована над моторною корою. Це область мозку, що відповідає за рух.

[ + – ] Новий імплантований нейрокомп'ютерний інтерфейс Stentrode складається з каркасу, створеного зі сплаву під назвою нітінол. Це сплав нікелю та титану. Каркас усіяний електродами, які можуть записувати нейронні сигнали мозку Фото: Daily Mail

Щоб увести імплант, потрібно зробити невеликий надріз на шиї, і ця операція схожа на введення стента в судину серця. Коли імплант уведений, електроди притискаються до стінки судини поруч із мозком і записують сигнали.

[ + – ] Коли імплант уведений, електроди притискаються до стінки судини поруч із мозком і записують нейронні сигнали Фото: Daily Mail

Потім ці сигнали передаються в імплантований під шкіру грудної клітки людини інший пристрій. І лише після цього сигнали передаються на комп'ютер. Так пацієнт із мозковим імплантом зможе керувати курсором або екранною клавіатурою на моніторі комп'ютера.

[ + – ] До цього компанія Synchron уже провела випробування на чотирьох пацієнтах у Австралії. Це випробування показало, що технологія є безпечною та не має побічних ефектів. І найголовніше, що люди з мозковим імплантом змогли керувати силою думки комп'ютером Фото: Daily Mail

Але це вже не перше використання мозкового імпланту Stentrode на людині. Просто воно перше в США. До цього компанія Synchron уже провела випробування на чотирьох пацієнтах у Австралії. Це випробування показало, що технологія є безпечною і в неї немає побічних ефектів, які призвели б навіть до смерті людини. І найголовніше, що люди з мозковим імплантом змогли керувати силою думки комп'ютером.

Synchron — це перша компанія, яка проводить випробування на людях мозкових імплантів. Її головний конкурент, компанія Neuralink, усе ще не проводила таких випробувань, обмежившись лише тестами на тваринах.

Компанію Ілона Маска зоозахисники вже звинуватили в жорстокому поводженні з мавпами, адже під час експерименту кілька з них загинули. Neuralink визнала, що тварини загинули під час дослідження, але відкинула звинувачення в жорстокому поводженні з ними.

До речі, пристрій від компанії Neuralink імплантується безпосередньо в череп, а не через кровоносну судину, як Synchron.

Також Фокус писав про те, що Ілон Маск має намір чипувати людей за допомогою Neuralink уже у 2022 році.