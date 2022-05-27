UA
UA
Разделы
Материалы
Технологии и наука

Ученые создали импланты, которые смогут работать десятки лет, благодаря алмазам из ядерных отходов

1425
Импланты в теле человека
Фото: New Atlas | Ученые создали импланты, которые смогут работать десятки лет, благодаря алмазам из ядерных отходов

Исследователи считают, что ядерные батареи будут безопасными для человека.

Компании Arkenlight и Axorus совместно создают первый искусственный нейрон, который будет работать от алмазной бета-вольтаической батареи, которая создана из ядерных отходов. Ученые хотят чтобы импланты, улучшающие здоровье человека, смогли работать без подзарядки десятки лет, сообщает New Atlas.

Британская компания Arkenlight совместно с французской компанией Axorus изучают возможность использования бета-вольтаических батарей для питания искусственных нейронов.

Пока что прототип новой батареи для питания исскуственный нейронов слишком большой, но ученые обещают ,что смогут сделать эту батарию очень маленькой
Пока что прототип новой батареи для питания исскуственный нейронов слишком большой, но ученые обещают ,что смогут сделать эту батарию очень маленькой
Фото: New Atlas

Эти искусственные нейроны предназначены для внедрения в нервную систему пациента и будут выполнять различные функции, в том числе они смогут обмениваться сигналами с биологическими нейронами. Эти искусственные нейроны смогут помочь в лечении многих болезней.

нейрон
Схематическое изображение биологического и иссуственного нейрона
Фото: New Atlas

В компании Arkenlight, которую создали ученые из Бристольского университета, уже разработали технологию бета-вольтаических батарей на основе алмазов. Ученые разработали технологию для извлечения частиц радиоактивных отходов с атомных электростанций, в частности трития и преобразования их в алмазы, которые могут создавать полезную электроэнергию.

Эти бета-вольтаические батареи будут создавать энергию в течение десятилетий, а может и дольше. Все зависит от периода полураспада изотопа, который в них используется. Несмотря на то, что эти батареи созданы из радиоактивных ядерных отходов, ученые считают, что они будут безопасными для человека.

Эти батареи будут питать искусственные нейроны, которые можно внедрять в разные участки тела человека. Например, сейчас компания Axorus работает над созданием искусственной сетчатки глаза. Искусственные нейроны вместе с фотодиодами смогут ловить свет и посылать сигнал в мозг через зрительный нерв. Таким образом можно вернуть людям утраченное с возрастом зрение, хотя пациенты смогут все видеть пока только в черно-белом цвете.

В видеоролике рассказывается о работе исскуственной сетчатки глаза

Также компания работает над созданием искусственных нейронов для внедрения в мозг, эндокринную систему, кишечник и мочевыделительную систему. Эти нейроны помогут в лечении разных видов болезней.

"Нам еще предстоит много работы, чтобы мы могли представить коммерчески успешный продукт. Тем не менее мы надеемся, что сможем показать готовый имплант с работающей батареей уже в 2024 году", — говорит генеральный директор компании Arkenlight Морган Бордман.

Фокус уже писал о том, что конкурент Илона Маска начинает испытания мозгового импланта на людях. Ученые считают, что с этим имплантом люди смогут управлять компьютером с помощью силы мысли.