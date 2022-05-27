Ученые создали импланты, которые смогут работать десятки лет, благодаря алмазам из ядерных отходов

Исследователи считают, что ядерные батареи будут безопасными для человека.

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Компании Arkenlight и Axorus совместно создают первый искусственный нейрон, который будет работать от алмазной бета-вольтаической батареи, которая создана из ядерных отходов. Ученые хотят чтобы импланты, улучшающие здоровье человека, смогли работать без подзарядки десятки лет, сообщает New Atlas.

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Британская компания Arkenlight совместно с французской компанией Axorus изучают возможность использования бета-вольтаических батарей для питания искусственных нейронов.

[ + – ] Пока что прототип новой батареи для питания исскуственный нейронов слишком большой, но ученые обещают ,что смогут сделать эту батарию очень маленькой Фото: New Atlas

Эти искусственные нейроны предназначены для внедрения в нервную систему пациента и будут выполнять различные функции, в том числе они смогут обмениваться сигналами с биологическими нейронами. Эти искусственные нейроны смогут помочь в лечении многих болезней.

[ + – ] Схематическое изображение биологического и иссуственного нейрона Фото: New Atlas

В компании Arkenlight, которую создали ученые из Бристольского университета, уже разработали технологию бета-вольтаических батарей на основе алмазов. Ученые разработали технологию для извлечения частиц радиоактивных отходов с атомных электростанций, в частности трития и преобразования их в алмазы, которые могут создавать полезную электроэнергию.

Эти бета-вольтаические батареи будут создавать энергию в течение десятилетий, а может и дольше. Все зависит от периода полураспада изотопа, который в них используется. Несмотря на то, что эти батареи созданы из радиоактивных ядерных отходов, ученые считают, что они будут безопасными для человека.

Эти батареи будут питать искусственные нейроны, которые можно внедрять в разные участки тела человека. Например, сейчас компания Axorus работает над созданием искусственной сетчатки глаза. Искусственные нейроны вместе с фотодиодами смогут ловить свет и посылать сигнал в мозг через зрительный нерв. Таким образом можно вернуть людям утраченное с возрастом зрение, хотя пациенты смогут все видеть пока только в черно-белом цвете.

[ + – ] В видеоролике рассказывается о работе исскуственной сетчатки глаза

Также компания работает над созданием искусственных нейронов для внедрения в мозг, эндокринную систему, кишечник и мочевыделительную систему. Эти нейроны помогут в лечении разных видов болезней.

"Нам еще предстоит много работы, чтобы мы могли представить коммерчески успешный продукт. Тем не менее мы надеемся, что сможем показать готовый имплант с работающей батареей уже в 2024 году", — говорит генеральный директор компании Arkenlight Морган Бордман.

Фокус уже писал о том, что конкурент Илона Маска начинает испытания мозгового импланта на людях. Ученые считают, что с этим имплантом люди смогут управлять компьютером с помощью силы мысли.