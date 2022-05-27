Вчені створили імпланти, які зможуть працювати десятки років завдяки алмазам з ядерних відходів

Дослідники вважають, що ядерні батареї будуть безпечними для людини.

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Компанії Arkenlight та Axorus спільно створюють перший штучний нейрон, який працюватиме від алмазної бета-вольтаїчної батареї, яка створена з ядерних відходів. Вчені хочуть, щоб імпланти, які покращують здоров'я людини, змогли працювати без підзарядки десятки років, повідомляє New Atlas.

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Британська компанія Arkenlight спільно з французькою компанією Axorus вивчають можливість використання бета-вольтаїчних батарей для живлення штучних нейронів.

[ + – ] Поки прототип нової батареї для живлення штучних нейронів занадто великий, але вчені обіцяють, що зможуть зробити цю батарію дуже маленькою Фото: New Atlas

Ці штучні нейрони призначені для впровадження в нервову систему пацієнта і виконуватимуть різні функції, зокремаа обмінюватимуться сигналами з біологічними нейронами. Ці штучні нейрони зможуть допомогти в лікуванні багатьох хвороб.

[ + – ] Схематичне зображення біологічного та штучного нейрона Фото: New Atlas

У компанії Arkenlight, яку створили вчені з університету Бристоль, вже розробили технологію бета-вольтаїчних батарей на основі алмазів. Вчені розробили технологію для вилучення частинок радіоактивних відходів з атомних електростанцій, зокрема тритію та перетворення їх в алмази, які можуть створювати корисну електроенергію.

Ці бета-вольтаїчні батареї створюватимуть енергію протягом десятиліть, а може й довше. Все залежить від періоду напіврозпаду ізотопу, який у них використовують. Попри те, що ці батареї створені з радіоактивних ядерних відходів, вчені вважають, що вони будуть безпечними для людини.

Ці батареї живитимуть штучні нейрони, які можна впроваджувати в різні ділянки тіла людини. Наприклад, зараз компанія Axorus працює над створенням штучної сітківки ока. Штучні нейрони разом із фотодіодами зможуть ловити світло та посилати сигнал у мозок через зоровий нерв. Так можна повернути людям втрачений з віком зір, хоча пацієнти зможуть все бачити поки лише в чорно-білому кольорі.

[ + – ] У відеоролику йдеться про роботу штучної сітківки ока

Також компанія працює над створенням штучних нейронів для впровадження в мозок, ендокринну систему, кишківник та сечовивідну систему. Ці нейрони допоможуть у лікуванні різних видів хвороб.

"Нам ще доведеться багато роботи, щоб ми могли уявити комерційно успішний продукт. З усім тим, ми сподіваємося, що зможемо показати готовий імплант з робочою батареєю вже у 2024 році", — говорить генеральний директор компанії Arkenlight Морган Бордман.

Фокус вже писав про те, що конкурент Ілона Маска розпочинає випробування мозкового імпланту на людях. Вчені вважають, що із цим імплантом люди зможуть керувати комп'ютером за допомогою сили думки.