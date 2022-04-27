Встал и пошел. Мозговой имплант впервые помог пациенту избавиться от симптомов Паркинсона

Устройство помогает передавать электрические импульсы в поврежденные участки мозга.

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В Великобритании первый в истории пациент избавился от симптомов болезни Паркинсона с помощью крошечного мозгового импланта. Об этом сообщает Daily Mail.

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Первым пациентом, прошедшим необычное лечение, стал британец Тони Хауэллс. Больница Саутмид в Бристоле стала первой в мире, где пациенту было имплантировано микроскопическое устройство для глубокой стимуляции мозга (DBS). Устройство помогает передавать электрические импульсы в поврежденные участки мозга.

По словам Хауэллса, перед операцией он попытался прогуляться на улице, но смог пройти от машины всего 200 метров.

"После операции я снова отправился на прогулку и смог пройти 4 километра. Это было потрясающе", – рассказал пациент.

На данный момент в мире не существует лекарства от болезни Паркинсона – дегенеративного заболевания нервной системы. Симптомы болезни включают в себя непроизвольную дрожь, замедленные движения и отсутствие гибкости в мышцах.

"Вы не поймете, насколько тяжела болезнь Паркинсона, пока это не случится с вами. Обычно завязывание шнурков превращается в серьезную задачу", – отмечает Тони Хауэллс.

Он признается, что возможность снова играть в гольф и выполнять бытовые задачи намного быстрее, чем раньше, сделала его жизнь намного счастливее.

Суть операции заключается в имплантации довольно большой батареи, как в кардиостимуляторе, в область груди или желудка пациента. К батареи подключаются провода, которые проходят под кожей человека в мозг.

Новая система DBS является самой маленькой из когда-либо созданных, она включает в себя крошечную аккумуляторную систему для устройства, которое имплантируется в череп. Устройство доставляет электрические импульсы в целевые области мозга.

Отмечается, что операция длится всего три часа.

Напомним, недавно в США успешно испытали имплант для чтения мыслей. С помощью устройства парализованный мужчина смог общаться с окружающими.