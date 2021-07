Телепатия не за горами: имплант для чтения мыслей впервые успешно испытали в США

Парализованный мужчина смог общаться с людьми через специальное устройство, просто думая о словах.

Инженеры из США впервые в истории успешно завершили испытания мозгового импланта для преобразования мыслей в слова.

Исследование опубликовано в The New England Journal of Medicine.

Сотрудники Университета Калифорнии в Сан-Франциско разработали устройство, которое напрямую считывает нейронную активность в области мозга, отвечающую за речь. Благодаря такой технологии человеку не нужно даже двигать руками или губами, чтобы передавать слова или предложения — пользоваться ей сможет даже полностью парализованный человек.

Разработчики протестировали свое детище и доказали, что оно работает: "читает мысли" и переводит их в слова. Первым участником испытаний стал 30-летний мужчина, которого парализовало около 15-ти лет назад, до эксперимента он мог общаться с окружающими лишь выводя слова на экране при помощи указателя, прикрепленного к бейсболке.

Ученые хирургическим способом вживили ему имплант с сетью проводов высокой плотности, а затем несколько месяцев записывали изменения мозговой активности, связанные с 50-ю словами, и научили нейронную сеть распознавать слова благодаря сигналам головного мозга в режиме реального времени. Во время ранних тестов мужчина отвечал исследователям полными предложениями. К примеру, на вопрос "Хочешь немного воды?" он дал ответ: "Нет, я не хочу пить".

[ + – ] Испытание мозгового импланта в США Фото: Скриншот

"Мы были ошеломлены, увидев точную расшифровку множества осмысленных фраз", — рассказал ведущий автор проекта Дэвид Мозес. — "Мы показали, что на самом деле можно облегчить общение при помощи импланта, и что разработка имеет потенциал".

Скорость работы пока довольно низкая: около 18-ти слов в минуту, при этом точность составляет всего 75%. По словам Мозеса, улучшение алгоритмов машинного обучения поможет значительно ускорить точность и скорость "чтения мыслей". Уже во время первого теста ученые использовали функцию "автокоррекции", которая показала возможные пути для усовершенствования нейросети. Вскоре к испытаниям привлекут новых участников, а словарный запас системы расширят.

"Насколько нам известно, это первая успешная демонстрация прямой расшифровки полных слов на основе мозговой активности человека, который парализован и не может говорить", — отметил участник исследовательской группы Эдвард Чанг. — "Это дает большие надежды на восстановление коммуникации с использованием естественных речевых механизмов мозга".

Как пишет The Verge, лаборатория Эдварда Чанга несколько лет занимается проектом Steno при поддержке Facebook, которая внезапно отказалась от использования шлемов для "чтения мыслей". Компания заявила, что не заинтересована в разработке имплантов, несмотря на их высокий потенциал, а хочет сосредоточиться на других типах нейроинтерфейсов для выхода на рынок в дальнейшем.

Ранее компания Kernel заявила о создании шлема для чтения мыслей, который вскоре будут продавать за 50 тысяч долларов. По словам разработчиков, устройство способно улавливать мозговые волны при помощи лазерной технологии, при этом его можно подключить к компьютеру по USB. Медики смогут использовать прибор для новых исследований мозговой деятельности.