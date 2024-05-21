"Мертвый интернет": искусственный интеллект уже управляет Сетью и людьми, — The Conversation

Нейросети создают изображения, а боты распространяют их в соцсетях, привлекая множество реальных подписчиков, которым затем "промывают мозги".

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В сети активно распространяется так называемая "Теория мертвого интернета", согласно которой большинство контента во Всемирной паутине, включая публикации в социальных сетях, создаются и автоматизируются системами искусственного интеллекта. Издание из США под названием The Conversation изучило, откуда взялось и насколько правдиво это убеждение.

"Креветочный Иисус": как боты превзошли людей

"Теория мертвого интернета" предполагает, что агенты искусственного интеллекта (их можно назвать ботами) могут быстро создавать публикации вместе с изображениями, созданными специальными нейросетями, ради увеличения вовлеченности (кликов, лайков, комментариев) на таких платформах, как Facebook, Instagram и TikTok. Многие из аккаунтов, публикующих такой контент, похоже, тоже управляются агентами ИИ.

"Это создает порочный круг искусственного взаимодействия, которое не имеет четкой программы и вообще больше не зависит от людей", — пишет СМИ.

Для примера, если вбить в поисковую строку Facebook фразу "креветка Иисус" ("shrimp Jesus"), то социальная сеть выдаст много изображений, где стереотипный Иисус Христос "слился" с разными ракообразными. Все эти картинки созданы ИИ, а некоторые из таких публикаций собрали десятки тысяч лайков и комментариев.

Как предполагают аналитики, искусственный интеллект заметиил, что объединение абсурда и христианской иконографии понравилась людям, и начал ее плодить. Вероятно, в этом случае контент, созданный ботами, превзошел творение рук человеческих на просторах интернета.

Изображение "креветки Иисуса", созданное ИИ Фото: Facebook В Facebook опубликовали изображение "креветочного Иисуса" Фото: Facebook

Безобидная забава или нечто большее?

Феномен "креветки-Иисуса" может казаться невинным, но сама технология может оказаться куда более опасной в долгосрочной перспективе. На первый взгляд, публикации ботов должны приносить деньги. Ведь если человек создает учетную запись, которую будут регулярно просматривать большое количество пользователей, то может получать долю доходов от рекламы в социальных сетях, например от компании Meta и ее Facebook.

По мере роста числа подписчиков (настоящих или фейковых), аккаунты, управляемые искусственным интеллектом привлекают все больше реальных пользователей. Это значит, что там создается армия читателей и последователей. Аккаунты с большим количеством подписчиков могут быть использованы в разных целях теми, кто больше всего заплатит создателям.

Это очень мощное средство влияния на людей, ведь сейчас социальные сети стали ключевым средством информации для многих. На пример, в 2023 году в Австралии 46% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет назвали соцсети основным источником новостей. Показатель вырос почти вдвое по сравнению с 28% в 2022 году, когда молодежь все еще отдавала предпочтение традиционным СМИ, таким как радио и телевидение.

Важно

Китай и Россия распространяют фейки о Кейт Миддлтон, чтобы дестабилизировать нацию — The Telegraph

"Теория мертвого интернета" не убеждает в том, будто большая часть публикуемой информации вымышленной, однако заставляет иначе взглянуть на ситуацию. Она предполагает, что интернет больше не принадлежит людям, а та Всемирная сеть, которую все знали и любили, уже "мертва". Любой пост, мнение и настроение общества может быть искусственно создано при помощи искусственного интеллекта, поэтому стоит ко всему относиться скептически, считают аналитики.

Боты обманывают людей

Как подчеркивает The Conversation, есть убедительные доказательства того, что аккаунты-боты уже несколько лет манипулируют социальными сетями, чтобы повлиять на общественное мнение с помощью дезинформации.

В 2018 году исследование проанализировало 14 миллионов твитов за 10 месяцев в 2016 и 2017 годах. Согласно его результатам, боты в социальных сетях активно распространяют статьи из ненадежных источников. Люди, как правило, доверяют даже ложной информации, если она опубликована аккаунтом с большим количеством подписчиков, а затем сами делятся ею с другими.

Совсем недавно Россия устроила несколько крупномасштабных кампаний дезинформации с целью подорвать поддержку Украины на фоне войны. Активисты и журналисты, обнаружили, что для этого организованно использовали ботов и искусственный интеллект, охватив миллионы пользователей социальных сетей.

В марте писали, о цифровом клоне украинки Ольги Лоек, который рекламирует российские товары, а также хвалит дружбу России и Китая. Девушка обнаружила, что ролики с ее изображением, измененным с помощью искусственного интеллекта, публикуются в китайских социальных сетях Douyin и Bilibili.