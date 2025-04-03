"Не имеет смартфона": Путин заставил ближайшее окружение пользоваться пишущими машинками, — СМИ

Президент России Владимир Путин не имеет смартфона и не пользуется интернетом, а свое ближайшее окружение заставил пользоваться печатными машинками.

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Об этом пишет Financial Times со ссылкой на слова бывшего офицера российской разведки.

"У него также нет смартфона. Десять лет назад он заставил людей из своего ближайшего окружения пользоваться печатными машинками. В этом контексте неудивительно, что Россия так сильно отстала в сфере искусственного интеллекта", — говорится в материале.

Журналисты подчеркнули, если Путин захочет распространить цензуру в Интернете на искусственный интеллект, то ему понадобится очень много вычислительных мощностей и соответствующих чипов для этого. А сейчас Россия занимает 31-е место в мире по потенциалу ИИ согласно Глобальному индексу ИИ от Tortoise Media, уступая каждой крупной экономике и даже таким небольшим странам, как Португалия, Норвегия, Ирландия и Люксембург.

"России не хватит средств на развитие армии 21-го века. И если война против Украины будет заморожена на несколько лет, разрыв в возможностях между европейскими и российскими военными может вырасти на порядок", — пояснили авторы материала.

Они отметили, что для соперников России открывается окно "для стратегии сдерживания через отрицание".

Лишив Россию доступа к передовым чипам, необходимым для ИИ, можно лишить РФ ключевого стратегического инструмента и сдержать от будущей агрессии.

А чтобы сделать это реальностью, союзники Украины должны убедить администрацию Трампа убрать чипы со стола во время любых переговоров, которые происходят между Россией и США.

Кроме того, союзники Украины должны поощрять дальнейшую эмиграцию из российского технологического сектора. Можно было бы создать визовые схемы, которые облегчили бы выезд выпускников, обладающих ИИ, из России на Запад.

Также траектория развития ИИ в России должна быть доведена до сведения антипутински настроенных лиц внутри российского режима. Если люди из окружения Путина будут убеждены в сейсмическом масштабе его ошибки с искусственным интеллектом, недовольство может возрасти — возможно, даже до дестабилизации ситуации.

Напомним, в начале апреля издание Reuters обнародовало материал, в котором говорится о том, что команда Трампа больше не верит в скорое перемирие.