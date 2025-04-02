"Признали, что Путин сопротивляется": команда Трампа больше не верит в скорое перемирие, — СМИ

В администрации президента США Дональда Трампа считают, что вряд ли смогут достичь прекращения огня в Украине в ближайшие несколько месяцев.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновников, которые ознакомлены с соответствующими обсуждениями в Белом доме.

Американские чиновники разрабатывают новые планы давления как на Российскую Федерацию, так и на Украину, поскольку срыв "миротворческих" усилий Трампа стал бы для него анафемой.

Чиновники несколько недель в частных разговорах жаловались на украинское сопротивление соглашению о полезных ископаемых и продвижению мирных переговоров, однако в последние дни все больше разочаровываются в Москве.

"Во время ряда встреч и звонков на выходных чиновники Белого дома и Государственного департамента признали, что президент России Владимир Путин активно сопротивляется попыткам Вашингтона заключить долгосрочное мирное соглашение, и обсудили, какие экономические или дипломатические санкции могли бы подтолкнуть Россию к заключению соглашения, если такие вообще возможны", — говорится в материале.

По мнению одного из источников, речь идет о возможности введения против Российской Федерации новых пошлин и санкций.

"Растущий гнев в отношении Москвы, в том числе со стороны самого президента, знаменует собой изменение во внутренних дискуссиях в администрации относительно готовности Москвы к переговорам", — отметили авторы материала.

Напомним, 1 апреля журналистка Белого дома Жаки Хайнрих сообщила, что Трамп готовит санкции против теневого флота РФ.

Фокус также писал о том, что после критики Трампа в Кремле заявили, что работают над миром в Украине