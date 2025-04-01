Работа продолжается: после критики Трампа в Кремле заявили, что работают над миром в Украине, — Reuters

На фоне слов президента США Дональда Трампа о недовольстве словами и действиями российского лидера Владимира Путина кремлевский спикер Дмитрий Песков рассказал, что Россия работает над "реализацией некоторых идей" по достижению мира в Украине.

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О реакции российских властей на критику Трампа рассказало агентство Reuters 1 апреля со слов Пескова.

Представитель Кремля сообщил журналистам, что Владимир Путин до сих пор "остается открытым" для контактов с Трампом. По его словам, российские власти продолжают сотрудничество с Белым домом по восстановлению двусторонних отношений, которые якобы были испорчены во время пребывания Джо Байдена на посту американского лидера.

"Мы продолжаем работать с американской стороной, прежде всего, для того, чтобы наладить наши двусторонние отношения, которые были сильно повреждены во времена предыдущей администрации (США)", — заявил Песков.

Также он добавил, что сотрудничество между Москвой и Вашингтоном продолжается и по вопросам, связанным с достижением мира в Украине и завершением боевых действий.

"Мы также работаем над реализацией некоторых идей, связанных с украинским урегулированием", — отметил спикер Кремля.

В то же время, по словам Дмитрия Пескова, пока "никакой конкретики нет", хотя сотрудничество продолжается, поэтому он не раскрыл подробностей относительно того, о каких именно действиях или разговорах с Вашингтоном идет речь. Российский чиновник добавил, что процесс урегулирования войны является сложным и длительным во времени.

"Это длительный процесс, наверное, в силу его сложности", — сказал он.

Также Песков сказал, что телефонный звонок между Трампом и Путиным может быть организован в "кратчайшие сроки" в случае, если это будет необходимостью. Однако на этой неделе, по его словам, таких звонков пока не запланировано.

Трамп разочарован и Путиным, и Зеленским

В то же время глава США на днях заявлял о том, что он недоволен как российским, так и украинским лидерами. Он в частности заявлял о том, что Зеленский пошел на заключение соглашения о редкоземельных металлах, а теперь пытается якобы "выйти из него", и пригрозил украинскому президенту "серьезными проблемами".

На Путина Трамп рассердился из-за его попыток затянуть заключение мирного соглашения и выражения недоверия к Зеленскому.

В Белом доме подтвердили информацию о том, что Трамп недоволен обеими сторонами конфликта. Об этом Фокус узнавал 1 апреля.

Также Трамп заявлял, что хочет, чтобы Путин заключил сделку. Об этом стало известно 1 апреля.