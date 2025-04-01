"Нужна сделка": Трамп "не хочет" вводить вторичные пошлины на российскую нефть, — CNN

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы глава Кремля Владимир Путин "заключил сделку", и выразил свое мнение о том, что тот "это сделает". В то же время американский лидер "не хочет" накладывать дополнительные ограничения на нефть РФ.

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Об этом он сообщил во время разговора с журналистами в Овальном кабинете Белого дома ночью 1 апреля по киевскому времени, отмечает издание CNN.

"Я хочу, чтобы он заключил соглашение, чтобы мы остановили убийство российских солдат, украинских солдат и других людей", — заявил Дональд Трамп.

Также американский лидер в очередной раз отметил, что верит в то, что Путин "это сделает" — подпишет договор о прекращении огня. В то же время Трамп говорит, что хочет "убедиться" в том, что кремлевский глава на это пойдет.

"Я хочу убедиться, что он выполнит эту задачу, и я думаю, что он это сделает", — отметил президент США.

По словам Дональда Трампа, он введет дополнительные, "вторичные", пошлины на российскую нефть в том случае, если Путин не оправдает его надежд и "не выполнит свою работу", не исключая наложения дополнительных ограничений на экономику РФ.

"Я не хочу вводить вторичные тарифы на его нефть. Но я думаю, что, знаете, я бы это сделал, если бы считал, что он не выполняет свою работу", — заявил Дональд Трамп.

При этом американский лидер вспомнил пример Венесуэлы, где, по его словам, он так уже поступил однажды.

Ранее Дональд Трамп говорил о том, что собирается вводить вторичные пошлины на всю российскую нефть, если увидит, что договориться о завершении войны в Украине не удалось именно из-за Кремля.

В то же время идею Владимира Путина по установлению в Украине "временной администрации" под эгидой ООН Трамп не поддержал.

Также Дональд Трамп во время разговора с журналистами в Овальном кабинете подтвердил информацию о планах посетить Саудовскую Аравию в ближайшее время.

Также он заявил, что не собирается баллотироваться на 3-й срок президентства, несмотря на то, что распространяли СМИ.

Напомним, недавно стало известно, что завершается срок работы Илона Маска в команде Трампа. Подробнее об этом Фокус писал 31 марта.

Ранее у Зеленского ответили, почему Трамп разозлился на Владимира Путина. Об этом стало известно 31 марта.

Также выяснилось, что Трамп установил "психологический дедлайн" для Путина по прекращению огня в Украине.