"Потрібна угода": Трамп "не хоче" вводити вторинні мита на російську нафту, — CNN

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, аби очільник Кремля Володимир Путін "уклав угоду", і висловив свою думку про те, що той "це зробить". Водночас американський лідер "не хоче" накладати додаткові обмеження на нафту РФ.

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Про це він повідомив під час розмови з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому вночі 1 квітня за київським часом, зазначає видання CNN.

"Я хочу, щоб він уклав угоду, щоб ми зупинили вбивство російських солдатів, українських солдатів та інших людей", — заявив Дональд Трамп.

Також американський лідер вкотре зазначив, що вірить у те, що Путін "це зробить" — підпише договір про припинення вогню. Водночас Трамп каже, що хоче "переконатися" у тому, що кремлівський очільник на це піде.

"Я хочу переконатися, що він виконає це завдання, і я думаю, що він це зробить", — зазначив президент США.

За словами Дональда Трампа, він введе додаткові, "вторинні", мита на російську нафту у тому випадку, якщо Путін не виправдає його сподівань та "не виконає свою роботу", не виключаючи накладення додаткових обмежень на економіку РФ.

"Я не хочу вводити вторинні тарифи на його нафту. Але я думаю, що, знаєте, я б це зробив, якби вважав, що він не виконує свою роботу", — заявив Дональд Трамп.

При цьому американський лідер згадав приклад Венесуели, де, за його словами, він так вже вчинив одного разу.

Раніше Дональд Трамп говорив про те, що збирається вводити вторинні мита на всю російську нафту, якщо побачить, що домовитися про завершення війни в Україні не вдалося саме через Кремль.

Водночас ідею Володимира Путіна щодо встановлення в Україні "тимчасової адміністрації" під егідою ООН Трамп не підтримав.

Також Дональд Трамп під час розмови з журналістами в Овальному кабінеті підтвердив інформацію про плани відвідати Саудівську Аравію найближчим часом.

Також він заявив, що не збирається балотуватися на 3-й термін президентства, попри те, що поширювали ЗМІ.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що завершується термін роботи Ілона Маска в команді Трампа. Детальніше про це Фокус писав 31 березня.

Раніше у Зеленського відповіли, чому Трамп розсердився на Володимира Путіна. Про це стало відомо 31 березня.

Також з'ясувалося, що Трамп встановив "психологічний дедлайн" для Путіна щодо припинення вогню в Україні.