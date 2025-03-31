Срок Маска в команде Трампа истекает в мае: миллиардер не ответил, останется ли он в Белом доме

Генеральный директор Tesla только заявил, что собирается сократить расходы федерального бюджета США на триллион долларов. Но неясно, что он будет делать, когда его срок на посту "специального государственного служащего закончится".

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Об этом он заявил в интервью на Fox News.

Илон Маск собирается сокращать расходы

Технологический миллиардер Илон Маск, которому президент США Дональд Трамп поручил экономить бюджет государства, заявил, что он завершит большую часть работы по сокращению федеральных расходов на 1 триллион долларов, когда его полномочия закончатся всего через 60 ​​дней.

Маск заявил в программе "Специальный репортаж с Бретом Байером", что он уверен, что его Департамент эффективности государственного управления сможет сэкономить 1 триллион долларов, сократив текущие общие расходы федерального бюджета с примерно 7 триллионов долларов до 6 триллионов долларов.

Маск, самый богатый человек в мире, был назначен Белым домом "специальным государственным служащим", что ограничивает его работу 130 днями. Это означает, что его период руководства операцией DOGE может закончиться уже в конце мая.

"Я думаю, что мы выполним большую часть работы, необходимой для сокращения дефицита на триллион долларов за этот период времени", — сказал Маск, отвечая на вопрос Байера о его сроке полномочий и о том, как быстро он рассчитывает достичь своей цели по сокращению расходов.

"Правительство неэффективно, много растрат и мошенничества, поэтому мы уверены, что сокращение на 15% может быть достигнуто без ущерба для каких-либо важнейших государственных служб", — сказал Маск. Но он не сообщил, уйдет ли после того, как его 130 дней истекут, а журналист не повторил свой вопрос.

По оценкам DOGE, по состоянию на 24 марта компания сэкономила налогоплательщикам США 115 миллиардов долларов за счет таких мер, как сокращение рабочей силы, продажа активов и расторжение контрактов.

Однако общая сумма экономии, опубликованная на сайте DOGE, не поддается проверке, а ее расчеты изобилуют ошибками и исправлениями. Бюджетные эксперты говорят, что Маск не сможет достичь своей цели, не затронув программы льгот, такие как социальное обеспечение, которое Дональд Трамп пообещал не сокращать.

Интервью стало первым разом, когда Маск и его главные помощники в DOGE встретились с представителями СМИ, чтобы объяснить свою работу. К Маску присоединились еще семь руководителей DOGE, включая Стива Дэвиса, президента предприятия Маска по прокладке туннелей Boring Company, и Джо Геббиа, соучредителя Airbnb.

"Если эти учения не увенчаются успехом, корабль Америки пойдет ко дну. Вот почему мы это делаем", — сказал Маск, который также является генеральным директором производителя электромобилей Tesla.

Напомним, роль Илона Маска в сокращении федеральной рабочей силы и бюджетов правительственных агентств в последние недели вызвала политическую реакцию: автомобили и дилерские центры Tesla подверглись волне вандализма и демонстраций по США и в мире.