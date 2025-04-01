Робота триває: після критики Трампа у Кремлі заявили, що працюють над миром в Україні, — Reuters

На тлі слів президента США Дональда Трампа про незадоволення словами та діями російського лідера Володимира Путіна кремлівський речник Дмитро Пєсков розповів, що Росія працює над "реалізацією деяких ідей" щодо досягнення миру в Україні.

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Про реакцію російської влади на критику Трампа розповіло агентство Reuters 1 квітня зі слів Пєскова.

Речник Кремля повідомив журналістам, що Володимир Путін досі "залишається відкритим" для контактів з Трампом. За його словами, російська влада продовжує співпрацю з Білим домом щодо відновлення двосторонніх відносин, які нібито були зіпсовані під час перебування Джо Байдена на посаді американського лідера.

"Ми продовжуємо працювати з американською стороною, перш за все, для того, щоб налагодити наші двосторонні відносини, які були сильно пошкоджені за часів попередньої адміністрації (США)", — заявив Пєсков.

Також він додав, що співпраця між Москвою та Вашингтоном триває і щодо питань, пов'язаних із досягненням миру в Україні та завершенням бойових дій.

"Ми також працюємо над реалізацією деяких ідей, пов'язаних з українським врегулюванням", — зазначив речник Кремля.

Водночас, за словами Дмитра Пєскова, поки що "жодної конкретики немає", хоча співпраця продовжується, тому він не розкрив подробиць щодо того, про які саме дії чи розмови із Вашингтоном йдеться. Російський чиновник додав, що процес врегулювання війни є складним та тривалим у часі.

"Це тривалий процес, напевно, в силу його складності", — сказав він.

Також Пєсков сказав, що телефонний дзвінок між Трампом і Путіним може бути організований у "найкоротші терміни" у випадку, якщо це буде необхідністю. Однак на цьому тижні, за його словами, таких дзвінків поки що не заплановано.

Трамп розчарований і Путіним, і Зеленським

Водночас очільник США цими днями заявляв про те, що він незадоволений як російським, так і українським лідерами. Він зокрема заявляв про те, що Зеленський пішов на укладення угоди про рідкоземельні метали, а тепер намагається нібито "вийти з неї", і пригрозив українському президенту "серйозними проблемами".

На Путіна Трамп розсердився через його намагання затягнути укладення мирної угоди та висловлення недовіри до Зеленського.

У Білому домі підтвердили інформацію про те, що Трамп незадоволений обома сторонами конфлікту. Про це Фокус дізнавався 1 квітня.

Також Трамп заявляв, що хоче, аби Путін уклав угоду. Про це стало відомо 1 квітня.