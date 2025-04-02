"Визнали, що Путін чинить опір": команда Трампа більше не вірить у швидке перемир'я, — ЗМІ

В адміністрації президента США Дональда Трампа вважають, що навряд чи зможуть досягти припинення вогню в Україні у найближчі декілька місяців.

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Про це пише Reuters з посиланням на чиновників, які ознайомлені з відповідними обговореннями у Білому домі.

Американські високопосадовці розробляють нові плани тиску як на Російську Федерацію, так і на Україну, оскільки зрив "миротворчих" зусиль Трампа став би для нього анафемою.

Чиновники кілька тижнів у приватних розмовах скаржилися на український опір угоді про корисні копалини та просуванню мирних переговорів, однак останніми днями все більше розчаровуються в Москві.

"Під час низки зустрічей і дзвінків на вихідних чиновники Білого дому і Державного департаменту визнали, що президент Росії Володимир Путін активно чинить опір спробам Вашингтона укласти довгострокову мирну угоду, і обговорили, які економічні або дипломатичні санкції могли б підштовхнути Росію до укладення угоди, якщо такі взагалі можливі", — йдеться у матеріалі.

На думку одного з джерел, мова йде про можливість введення проти Російської Федерації нових мит та санкцій.

"Зростаючий гнів щодо Москви, в тому числі з боку самого президента, знаменує собою зміну у внутрішніх дискусіях в адміністрації щодо готовності Москви до переговорів", — наголосили автори матеріалу.

Нагадаємо, 1 квітня журналістка Білого дому Жакі Хайнріх повідомила, що Трамп готує санкції проти тіньового флоту РФ.

Фокус також писав про те, що після критики Трампа у Кремлі заявили, що працюють над миром в Україні