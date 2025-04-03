"Не має смартфона": Путін змусив найближче оточення користуватись друкарськими машинками, — ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін не має смартфона та не користується інтернетом, а своє найближче оточення змусив користуватись друкарськими машинками.

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Про це пише Financial Times з посиланням на слова колишнього офіцера російської розвідки.

"У нього також немає смартфона. Десять років тому він змусив людей зі свого найближчого оточення користуватися друкарськими машинками. У цьому контексті не дивно, що Росія так сильно відстала у сфері штучного інтелекту", — йдеться у матеріалі.

Журналісти підкреслили, якщо Путін захоче поширити цензуру в Інтернеті на штучний інтелект, то йому знадобиться дуже багато обчислювальних потужностей та відповідних чіпів для цього. А наразі Росія посідає 31-е місце у світі за потенціалом ШІ згідно з Глобальним індексом ШІ від Tortoise Media, поступаючись кожній великій економіці і навіть таким невеликим країнам, як Португалія, Норвегія, Ірландія та Люксембург.

"Росії не вистачить коштів на розвиток армії 21-го століття. І якщо війна проти України буде заморожена на кілька років, розрив у можливостях між європейськими і російськими військовими може зрости на порядок", — пояснили автори матеріалу.

Вони зауважили, що для суперників Росії відкривається вікно "для стратегії стримування через заперечення".

Позбавивши Росію доступу до передових чіпів, необхідних для ШІ, можна позбавити РФ ключового стратегічного інструменту і стримати від майбутньої агресії.

А щоб зробити це реальністю, союзники України повинні переконати адміністрацію Трампа прибрати чіпи зі столу під час будь-яких переговорів, які відбуваються між Росією та США.

Крім того, союзники України повинні заохочувати подальшу еміграцію з російського технологічного сектору. Можна було б створити візові схеми, які полегшили б виїзд випускників, що володіють ШІ, з Росії на Захід.

Також траєкторія розвитку ШІ в Росії повинна бути доведена до відома антипутінські налаштованих осіб всередині російського режиму. Якщо люди з оточення Путіна будуть переконані в сейсмічному масштабі його помилки зі штучним інтелектом, невдоволення може зрости — можливо, навіть до дестабілізації ситуації.

Нагадаємо, на початку квітня видання Reuters оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що команда Трампа більше не вірить у швидке перемир'я.