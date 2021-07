Телепатія не за горами: імплант для читання думок уперше успішно випробували в США

Паралізований чоловік зміг спілкуватися з людьми через спеціальний пристрій, просто думаючи про слова.

Інженери із США вперше в історії успішно завершили випробування мозкового імпланту для перетворення думок у слова.

Дослідження опубліковане в The New England Journal of Medicine.

Співробітники Університету Каліфорнії в Сан-Франциско розробили пристрій, який безпосередньо зчитує нейронну активність мозку, що відповідає за мову. Завдяки такій технології людині не потрібно навіть рухати руками чи губами, щоб передавати слова або пропозиції — користуватися нею зможе навіть повністю паралізована людина.

Розробники протестували своє дітище і довели, що воно працює: "читає думки" і переводить їх у слова. Першим учасником випробувань став 30-річний чоловік, якого паралізувало близько 15-ти років тому, до експерименту він міг спілкуватися з людьми навколо лише виводячи слова на екрані за допомогою покажчика, прикріпленого до бейсболки.

Учені хірургічним способом вживили йому імплант з мережею проводів високої щільності, а потім кілька місяців записували зміни мозкової активності, повʼязані з 50-ма словами, і навчили нейронну мережу розпізнавати слова завдяки сигналам головного мозку в режимі реального часу. Під час ранніх тестів чоловік відповідав дослідникам повними реченнями. Наприклад, на запитання "Хочеш трохи води?" він дав відповідь: "Ні, я не хочу пити".

[ + – ] Випробування мозкового імпланту в США Фото: Скриншот

"Ми були приголомшені, побачивши точне розшифрування безлічі осмислених фраз", — розповів провідний автор проекту Девід Мозес. — "Ми показали, що насправді можна полегшити спілкування за допомогою імпланту, і що розробка має потенціал".

Швидкість роботи поки досить низька: близько 18-ти слів за хвилину, при цьому точність становить усього 75%. За словами Мозеса, поліпшення алгоритмів машинного навчання допоможе значно прискорити точність і швидкість "читання думок". Уже під час першого тесту вчені використовували функцію "автокорекції", яка показала можливі шляхи для вдосконалення нейромережі. Незабаром до випробувань залучать нових учасників, а словниковий запас системи розширять.

"Наскільки нам відомо, це перша успішна демонстрація прямої розшифровки повних слів на основі мозкової активності людини, яка паралізована і не може говорити", — зазначив учасник дослідницької групи Едвард Чанг. — "Це дає великі надії на відновлення комунікації з використанням природних мовних механізмів мозку".

Як пише The Verge, лабораторія Едварда Чанга кілька років займається проектом Steno за підтримки Facebook, яка раптово відмовилася від використання шоломів для "читання думок". Компанія заявила, що не зацікавлена в розробці імплантів, незважаючи на їхній високий потенціал, а хоче зосередитися на інших типах нейроінтерфейсів для виходу на ринок у подальшому.

Раніше компанія Kernel заявила про створення шолома для читання думок, який незабаром продаватимуть за 50 тисяч доларів. За словами розробників, пристрій здатний вловлювати мозкові хвилі за допомогою лазерної технології, при цьому його можна підключити до компʼютера через USB. Медики зможуть використовувати прилад для нових досліджень мозкової діяльності.