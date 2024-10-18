Секрет раскрыт. Почему время бежит быстрее, когда мы становимся старше

Психологи объяснили странное явление, почему с возрастом начинает казаться, что года пролетают значительно быстрее, чем в юности.

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Спросите людей, которые стареют и большинство из них скажут, что время, кажется, движется быстрее, по мере нашего взросления. В юности казалось, что лето длиться вечно, но со временем летние месяцы "пролетают за секунды". Почему же это происходит? У психологов есть несколько объяснений, пишет IFLScience.

Психологи объясняют, что есть несколько идей, способных объяснить это явление. Во-первых, это связано с тем, сколько новой информации мы поглощаем в течение нашего времени. По мнению психолога Роберта Орнштейна, который в 1960-х годах провел серию экспериментов и показал, как восприятие времени может формироваться в зависимости от того, сколько новой информации обрабатывает наш мозг.

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В одном эксперименте психолог показывал добровольцам диаграммы разной степени интереса, затем попросил их оценить, сколько времени прошло. Хотя диаграммы демонстрировались испытуемым в течение одинакового количества времени, испытуемые сообщили, что диаграммы с более интересными дизайнами демонстрировались дольше, чем менее интересные.

В другом эксперименте испытуемым предложили прослушать аудио с различным количеством информации в виде щелкающих звуков и бытовых шумов, прежде чем их снова попросили оценить количество времени, в течение которого они его слушали. Результаты указывают на то, что, где было больше информации — например, если было намного больше щелкающих звуков — испытуемые сообщали, что задача длилась дольше.

По словам старшего преподавателя математической биологии в Университете Бата, доктора Кристиана Йейтса, основная теория о том, почему с возрастом время летит быстрее, предполагает, что чем старше мы становимся, тем больше мы знакомимся с нашим окружением. В то же время для детей все ново, а потому они невероятно взволнованы, садясь в поезд и осматривая достопримечательности вокруг.

Таким образом дети тратят значительно больше мозговой энергии на перенастройку своих ментальных представлений об окружающим мире. Теория предполагает, что это, по-видимому, заставляет время течь медленнее для детей, чем для взрослых, застрявших в рутине.

Похожая теория была изложена в 2019 году и предполагает, что все дело в том, как быстро наш мозг обрабатывает изображения по мере того, как мы стареем. По словам профессора машиностроения имени Дж. А. Джонса в Университете Дьюка Адриана Бежана, люди часто удивляются, как много они помнят и дней, которые, казалось, длились вечно в юности. Ученые считают, что дело вовсе не в том, что в то время наш опыт был значимее или глубже, однако он обрабатывался молниеносно.

Увы, по мере старения нервов и нейронов они становятся все более сложными, а потому сигналам требуется все больше времени, чтобы пройти свой путь. По словам Бежана, наш мозг чувствует "замедление времени", когда меняются воспринимательные образы, а настоящее отличается от прошлого, потому что изменилось ментальное видение. Простыми словами, чем моложе наш мозг, тем больше образов он получает за один день и тем больше нам кажется, что дни длятся дольше.

Во-вторых, предполагается, что в старости время может замедляться, так как период времени кажется короче, поскольку мы пережили больше времени, с которым его можно сравнить. По словам исследователей нейробиологии Мьюрианна Айриша и Клэр О'Каллаган ропорциональная теория интуитивно понятна, если мы рассмотрим, как год в жизни человека в возрасте 75 лет может ощущаться намного быстрее, например, по сравнению с годом в жизни десятилетнего ребенка.

Впрочем, ученые все еще продолжают исследовать этот феномен и выдвигать все новые теории.

Ранее Фокус писал о том, что ученые заявили, что люди могут преодолеть старение уже в 2030-х годах.