Встав і пішов. Мозковий імплант уперше допоміг пацієнтові позбутися симптомів Паркінсона

Пристрій допомагає передавати електричні імпульси в пошкоджені ділянки мозку.

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У Великій Британії перший в історії пацієнт позбувся симптомів хвороби Паркінсона за допомогою крихітного мозкового імпланту. Про це повідомляє Daily Mail.

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Першим пацієнтом, який пройшов незвичайне лікування, став британець Тоні Гавеллс. Лікарня Саутмід у Бристолі стала першою у світі, де пацієнту було імплантовано мікроскопічний пристрій для глибокої стимуляції мозку (DBS). Пристрій допомагає передавати електричні імпульси в пошкоджені ділянки мозку.

За словами Гавеллса, перед операцією він спробував прогулятися на вулиці, але зміг пройти від машини лише 200 метрів.

"Після операції я знову вирушив на прогулянку та зміг пройти 4 кілометри. Це було чудово", — розповів пацієнт.

Наразі у світі не існує ліків від хвороби Паркінсона — дегенеративного захворювання нервової системи. Симптоми хвороби включають мимовільне тремтіння, уповільнені рухи та відсутність гнучкості в м'язах.

"Ви не зрозумієте, наскільки тяжка хвороба Паркінсона, поки це не трапиться з вами. Зазвичай зав'язування шнурків перетворюється на серйозне завдання", — зазначає Тоні Гавеллс.

Він зізнається, що можливість знову грати в гольф і виконувати побутові завдання набагато швидше, ніж раніше, зробила його життя набагато щасливішим.

Суть операції полягає в імплантації досить великої батареї, як у кардіостимуляторі, в ділянку грудей або шлунка пацієнта. До батареї підключаються дроти, які проходять під шкірою людини в мозок.

Нова система DBS є найменшою з будь-коли створених, вона включає крихітну акумуляторну систему для пристрою, який імплантується в череп. Пристрій забезпечує електричні імпульси в цільові області мозку.

Зазначається, що операція триває лише три години.

Нагадаємо, нещодавно в США успішно випробували імплант для читання думок. За допомогою пристрою паралізований чоловік зміг спілкуватися з оточенням.