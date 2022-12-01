Приготовьте мозг для чипа. Илон Маск анонсировал старт испытаний Neuralink на людях

Самый богатый человек мира говорит, что ученые планируют приступить к испытаниям на людях уже через шесть месяцев.

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Илон Маск сделал новый амбициозный прогноз относительно старта начала испытаний на людях его чипов Neuralink — предполагается, что первый из них будет имплантирован в человеческий мозг уже через полгода, пишет Slash Gear.

Neuralink, пожалуй, один из самых амбициозных проектов самого богатого человека в мире. Илон Маск неоднократно заявлял, что у проекта есть целый ряд целей, некоторые из них, мягко говоря, весьма диковины. Во-первых, предполагается, что в будущем лишь обладатели нейрочипа смогут хоть как-то конкурировать с сверхинтеллектуальными ИИ, которые человечество однажды неминуемо создаст. Во-вторых, Neuralink является интерфейсным устройством, которое в конечном счете должно помочь полностью парализованным людям — с помощью нейрочипа они получат доступ к гаджетам, которыми ранее не могли пользоваться, и смогут беспрепятственно общаться. В-третьих, Маск уверяет, что в недалеком будущем имплант Neuralink поможет полностью парализованному человеку использовать смартфон быстрее и эффективнее, чем самый здоровый человек в мире без чипа.

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Отметим, что сегодня имплантация чипа Neuralink предполагает операцию на головном мозге, для вживления. Однако Илон Маск считает, что в дальнейшем ученым удастся упростить процедуру настолько, что она по сути будет похожа на обычный прием у врача — займет около часа и пройдет прямо в кабинете.

[ + – ] Имплантация чипа Neuralink предполагает операцию на головном мозге Фото: Shutterstock

Кроме того, предполагается, что в процессе имплантации также будут задействованы роботы. На одной из выставок исследователи уже показали бота, который прощупывает нити в мозгу манекена — демонстрация прошла во время выставки Neuralink "Покажи и расскажи".

Исследователи также приоткрыли несколько других тайн. Например, стало известно, что Neuralink можно будет легко обновить — Маск отмечает, что это очень важно и сравнивает нейрочип с iPhone первого поколения. Предприниматель считает, что нейрочип в нынешнем состоянии, якобы сопоставим с первым поколением айфонов, однако дальше будет лишь усовершенствоваться, а потому обновление так важно. Однако главной новостью выставки несомненно стоит считать новый анонс относительно того, когда исследователи приступят к имплантации чипа людям.

Проект Илона Маска амбициозен, однако далеко не все ученые поддерживают его. Например, доктор Джон Адлер, профессор нейрохирургии и радиационной онкологии в Стэнфорде считает, что наука еще не готова к имплантации электродов в мозг человека, не нарушая его работу, не оставляя шрамов и не выходя из строя. Адлер предполагает, что в данный момент мир находится на расстоянии не менее двух десятилетий от того, чтобы имплантация нейрочипов стала возможной и была одобрена соответствующими органами.

Несмотря на позицию ученых Маск активно продвигает проект и настойчиво анонсирует старт испытаний на людях. Предприниматель рассказал, что осенью 2022 года его компания уже подала соответствующие документы в FDA и рассчитывает получить одобрение в ближайшие полгода.

Однако к прогнозу Илона Маска следует относиться с некой долей скептицизма. Напомним, что впервые предприниматель заговорил к переходу на этап испытаний на людях еще в 2021 году, однако Neuralink так и не получила одобрения FDA.

Ранее Фокус писал, что конкурентам Илона Маска компании Sychron Inc удалось внедрить чип в мозг человека еще в июле 2022 году, получив соответствующее одобрение FDA. Их проект направлен на улучшение качества жизни людей с тяжелыми формами инвалидности.