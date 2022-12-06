Neuralink снова в эпицентре скандала. В испытаниях мозгового чипа погибли уже 1500 животных

Сообщается, что в данный момент стартап Илона Маска находится под федеральным расследованием.

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Амбициозный проект Илона Маска в очередной раз оказался в эпицентре скандала — на этот раз компания Neuralink оказалась под федеральным расследованием, а сотрудники компании массово жалуются на хаос, который творится во время разработки и испытаниях мозгового чипа, пишет Futurism.

Сотрудники компании массово жалуются на хаос, якобы Маск ставит перед собой слишком амбициозные цели и изрядно подгоняется исследователей, что весьма усложняет задачу. Кроме того, к проекту самого богатого человека в мире весьма скептически относятся и эксперты из вне — они предполагают, что успех мозгового импланта поднимет ряд глубоких этических вопросов, которые сегодня не учитываются.

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С самого начала проект подвергся критике из-за обращения с животными. Теперь данные опасения подкрепились и федеральным расследованием о благополучии животных в Neuralink, которое в данный момент проводится генеральным инспектором Министерства сельского хозяйства США по запросу федерального прокурора.

Информация о том, что в ходе исследований пострадало большое количество животных просочилась в СМИ от сотрудников компании. По их словам, в общей сложности с 2018 года в ходе исследований Neuralink погибли около 1500 животных, в том числе овцы, обезьяны и свиньи. Отметим, что в данный момент достоверно неизвестно, сколько конкретно животных погибли после имплантации мозгового чипа, однако сотрудники массово заявляют, что множество животных погибли из-за халатности и сжатых сроков.

Официально руководство Neuralink заявляет, что в ходе исследования после имплантации мозгового чипа погибли 21% обезьян. По словам сотрудников компании, многих ошибок, повлекших гибель животных в ходе исследования, можно было бы избежать. Например, сотрудники рассказали об истории, когда свинье по ошибке имплантировали чип не в тот позвонок, в результате ветеринар проекта посоветовал усыпить животное из-за его "плохого психологического состояния".

Также сотрудники компании отмечают, что ряд ошибок, повлекших гибель животных, были вызваны тем, что Илон Маск заставлял ученых работать быстрее, даже если из-за этого страдала безопасность. СМИ сообщают, что в результате такой напряженной ситуации внутри компании часть коллектива покинули проект, а другие сейчас выражают обеспокоенность.

Ранее Фокус писал о том, что Илон Маск анонсировал старт испытаний мозгового чипа Neuralink на людях уже через полгода.