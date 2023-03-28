Не здається. Neuralink Ілона Маска шукає хірургічного партнера для випробувань на людях

Незважаючи на те, що регулятор відхилив заявку компанії на схвалення випробувань на людях, підприємство мільярдера не має наміру здаватися.

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FDA відхилило першу заявку компанії Ілона Маска на схвалення випробувань мозкових імплантатів на людях, проте мільярдер не має наміру здаватися, і тепер компанія шукає хірургічного партнера, який готовий приєднатися до досліджень, пише Gizmodo.

Neuralink вже багато років стверджує, що старт випробувань на людях не за горами – перші згадки про це з'явилися ще у 2019 році. Проте офіційно першу заявку компанія мільярдера подала на схвалення Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів у США лише у 2022 році. Втім, ця спроба не мала успіху, і FDA не дало дозволу на розміщення пристроїв інтерфейсу мозок-комп'ютер (BCI) всередині людського черепа.

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Водночас варто відзазначити, що ця відмова зовсім не є вироком для компанії Ілона Маска, зрештою, Neuralink все ще може отримати дозвіл і розпочинати випробування мозкового імплантату на людях. Сама біотехнічна компанія ставить перед собою вельми амбітні цілі — передбачається, що BCI допоможе в лікуванні широкого спектра захворювань та інвалідності — від сліпоти до паралічу.

Сьогодні ж компанія Ілона Маска звернулася до одного з найбільших та найшанованіших нейрохірургічних центрів США з проханням стати партнерами у потенційних майбутніх клінічних випробуваннях на людях. Відомо, що компанія веде переговори з Неврологічним інститутом Барроу у Феніксі (Арізона, США).

Той факт, що компанія шукає хірургічного партнера для проведення клінічних випробувань на людях, говорить про те, що ні Ілон Маск, ні інші керівники Neuralink не мають наміру здаватися, і все ще впевнені, що надалі їм вдасться отримати схвалення регулятора.

Зазначимо, що сама компанія Ілона Маска не коментувала ці переговори. Проте, деякі коментарі вдалося отримати від директора лікувально-дослідницького центру в Аризоні. За словами Неврологічного інституту Барроу, вони будуть добре підготовлені для проведення досліджень мозкових імплантатів відповідно до того, що сподівається втілити в життя Neuralink.

Водночас партнерство Neuralink і Неврологічного інституту Барроу все ще не підтверджені й фактично перебувають на стадії переговорів, а отже угода не гарантована. Деякі анонімні джерела також заявляють, що дослідницький центр в Аризоні не єдиний, до кого звернулася компанія Ілона Маска.

Відомо, що раніше Neuralink співпрацювала з Каліфорнійським університетом у Девісі для проведення досліджень, пов'язаних із людьми. Однак університет припинив це партнерство ще у 2020 році з причин, які не розголошувалися.

Зараз щодо компанії Ілона Маска відкрито два федеральні розслідування. Перше пов'язане з неналежними методами тестування на тваринах та проводиться Управлінням генерального інспектора Міністерства сільського господарства США. Друге пов'язане зі звинуваченнями у неналежному транспортуванні біологічних матеріалів і проводиться Міністерством транспорту.

Раніше Фокус писав, що регулятори відхилили заявку Маска — випробувань мозкових чипів на людях не буде.