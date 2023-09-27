Мавпи з імплантатами Neuralink дряпали голову до крові та помирали у страшних муках, — ЗМІ

Ветеринарні записи та свідчення колишнього співробітника свідчать про те, що з піддослідними відбувалися жахливі речі після імплантації їм чіпа.

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Уже кілька років компанія Ілона Маска Neuralink працює над створенням мозкового імплантату, який, як припускають, має полегшити життя людей і дати можливість спілкуватися тим, хто його не має. Дослідники вже провели випробування на тваринах і заявили про те, що найближчим часом планують почати випробування мозкового чіпа на людях, пише Wired.

Утім, у розробці мозкового імплантату Neuralink не обійшлося без скандалів. Раніше стало відомо про те, що кілька мавп загинули під час досліджень з імплантації мозкового чіпа. Раніше у вересні Ілон Маск прокоментував ситуацію із загиблими тваринами й заявив про те, що всі загиблі реципієнти були "смертельно хворі", давши зрозуміти, що жодна з них не померла в результаті імплантації чіпів.

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Однак ЗМІ провели своє розслідування та отримали доступ до документів у рамках цього дослідження, а також зібрали свідчення колишнього співробітника компанії, які повністю суперечать твердженням Ілона Маска.

Зазначимо, що ветеринарні документи було отримано і з Каліфорнійського національного центру досліджень приматів (CNPRC) у Каліфорнійському університеті в Девісі, де і відбуваються випробування мозкового чіпа Neuralink на приматах. Записи свідчать про те, що тварини після імплантації мозкового імплантату помирали від набряку мозку і навіть часткового паралічу.

У грудні 2019 року внутрішня частина мозкового імплантату, що імплантується "Тварині 20", "відірвалася" під час операції. Пізніше тієї ж ночі мавпа роздряпала місце імплантації чіпа до крові та смикнула імплантат, частково вибивши його. Після цього було проведено ще одну операцію, яка засвідчила, що рана була інфікована, проте встановлення чіпа завадило лікуванню. У січні 2020 року реципієнта приспали.

До цього самка мавпи, "Тварина 15", після імплантації імплантату почала притискати голову до землі, а також дряпати місце імплантації доти, доки воно не починало кровоточити. Зрештою у тварини була порушена координація, а потім у самки виявили крововилив у мозок. У березні 2019 року її приспали.

У березні 2020 року також приспали самця "Тварини 22". Його піддали евтаназії після того, як його мозковий імплантат ослаб настільки, що гвинти, які кріплять його до черепа, "можна було легко витягнути".

Колишній співробітник Neuralink також спростував твердження Ілона Маска про те, що мавпи були смертельно хворі ще до імплантації імплантату. Джерело зазначає, що тварини жили в лабораторії ще до того, як були піддані імплантації мозкового чіпа.

Слова колишнього співробітника, схоже, підтверджує і вчений, який брав участь у дослідженнях і побажав залишитися анонімним. Дослідник запевняє, що в експериментах брали участь "досить молоді мавпи", а тому складно уявити, що вони вже були невиліковно хворі.

Унаслідок цих заяв група з етики, відома як Комітет лікарів за відповідальну медицину, надіслала листи до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) з вимогою провести розслідування щодо заяв Ілона Маска. Зазначимо, що ситуація ускладнюється тим, що 27 вересня компанія Neuralink заявила про відкриття набору людей, які бажають узяти участь у дослідженнях мозкового чипа на людях.

Раніше Фокус писав про те, що Neuralink Ілона Маска шукає хірургічного партнера для випробувань на людях.