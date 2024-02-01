Безпечніший за Neuralink. Китайський мозковий чип NEO вживили першій людині: як працює

Технологія китайських вчених теж здатна допомогти паралізованим та іншим хворим. Але при цьому імплант не порушує цілісність тканин мозку.

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Китайські вчені з Університету Цінхуа розробили бездротовий імплантат з інтерфейсом мозок-комп’ютер, який є менш інвазивним, ніж чип Neuralink Ілона Маска. Він вже допомагає першому пацієнту, про це повідомляє видання South China Morning Post.

Університет Цінхуа в Пекіні оголосив, що пристрій, створений його дослідницькою групою, досяг значного прогресу в реабілітації пацієнта, який отримав імплант 24 жовтня. Це частина клінічного випробування на людях, яке було зареєстровано як у країні, так і за кордоном. Пристрій має пройти подальше дослідження, перш ніж він отримає схвалення для клінічного використання.

За даними університету, імплантат китайської команди під назвою Neural Electronic Opportunity (NEO) дозволив пацієнту з квадриплегією виконувати рухи руками за допомогою протеза, який можна носити. Чип передає сигнали від мозку без ризику зашкодити нейронам.

Імплантати BCI мають здатність "допомагати особам із серйозними обмеженими можливостями у спілкуванні та активній реабілітації", йдеться в пресрелізі університету Цінхуа. Вони мають шанс допомогти пацієнтам з травмами спинного мозку та з такими захворюваннями, як епілепсія або бічний аміотрофічний склероз.

Малоінвазивний імплантат має розмір двох монет і призначений для встановлення у череп. У нього немає батарей, оскільки він живиться віддалено за допомогою бездротової мережі ближнього поля через високочастотну антену. Система NEO не імплантується безпосередньо в нервову тканину. Замість цього його електроди поміщають в епідуральний простір між мозком і черепом.

Електроди сприймають нервові сигнали та надсилають їх по бездротовому зв’язку на зовнішній приймач, прикріплений до шкіри голови. Потім сигнал розшифровується телефоном або комп’ютером.

Система NEO пройшла клінічні випробування на свинях, та за словами вчених, здатні виконувати"стабільний довготривалий запис нервових сигналів, зберігаючи нейрони кори головного мозку недоторканими. Ці нервові клітини у зовнішньому шарі мозку відповідають за основні функції, такі як пам’ять або навчання.

Інтерфейс мозок-комп"ютер працює за допомогою сигналив мозку мавпи

На початку 2023 року, після 10 років розробки імплантату, команда отримала дозвіл на проведення свого першого дослідження на людях. перший пацієнт з NEO отримав травму спинного мозку 14 років тому внаслідок автомобільної аварії, внаслідок чого у нього паралізовані усі кінцівки. Лише за три місяці реабілітації вдома він зміг схопити пляшку за допомогою протезу руки.

"За допомогою алгоритму машинного навчання пацієнт може самостійно їсти й пити", — повідомили в університеті.

У грудні команда, яка розробила імплантат, разом із медичними працівниками пекінської лікарні Сюаньу та лікарні Тяньтань імплантувала ще один пристрій NEO другому пацієнту, який зараз проходить реабілітацію.

"Наступним етапом дослідження є розробка нового протоколу активної реабілітації за допомогою BCI для прискорення росту нейронів на місці пошкоджених сегментів спинного мозку", — повідомили в університеті.

На цьому тижні компанія Neuralink, яка належить Ілону Маску, оголосила про перше вживлення свого чипа у мозок людини — операцію виконує спеціальний хірургічний робот. Імплантат Neuralink відрізняється від системи NEO тим, що має ультратонкі електроди, які входять у контакт з нейронами мозку та проникають не далі ніж на 2 мм.

Раніше повідомлялося, що під час попередніх експериментів Neuralink з тваринами піддослідні мавпи постраждали. Деякі з них померли та відчували перед тим сильні страждання.