Люди фізично відчувають музику: вчені розповіли, що відбувається з нашим тілом

Дослідники підтвердили, що люди буквально фізично відчувають прослуховувані акорди.

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Учені знайшли музичні закономірності, які змушують наше серце битися швидше або шлунок перевертатися, пише New Scientist.

Коли акорди в пісні приймають поворот, відмінний від того, який ми очікуємо в пісні, очевидно, це викликає сильні відчуття в області серця. Водночас, коли акорди слідують за очевидним сценарієм, це викликає сильні відчуття в ділянці живота.

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"У музики є здатність викликати емоції, які неможливо передати словами. Це не просто слуховий досвід, це фізичний досвід. Коли грає певна музика, ми можемо відчувати тепло в серці та мурашки по шкірі — емоції, які складно передати", — каже Тацуя Дайкоку з Токійського університету в Японії.

Дайкоку та його команда хотіли з'ясувати, в якій саме ділянці тіла ми відчуваємо музику. У своєму експерименті вчені використовували аналітичне та статистичне програмне забезпечення, щоб проаналізувати 890 пісень із чарту Billboard Hot 100 США.

Дослідники попросили 527 добровольців прослухати заздалегідь обрані пісні з різними акордовими моделями. Слухачам запропонували відзначити місця на тілі, де вони відчули фізичну реакцію, протягом 10 секунд прослуховування музики. Після цього учасники пройшли онлайн-опитування, в якому розповіли про пережиті емоції під час прослуховування музики.

З'ясувалося, що коли перші три акорди слідували легко передбачуваній схемі, тоді фізичну реакцію в тілі, здебільшого, викликав четвертий акорд. Якщо цей четвертий акорд відповідав очікуванням, люди відчували важкість у животі.

Але якщо четвертий акорд відрізнявся від очікуваного зразка, тоді люди відчували відчуття в ділянці серця.

Також коли послідовність акордів слідувала передбачуваному зразку, люди говорили, що відчували спокій, полегшення, задоволення і ностальгію.

Коли перші три акорди були передбачувані, а четвертий не викликав здивування, тоді люди відчували менше незручності або занепокоєння.

"Наше дослідження проливає світло на те, як музика впливає не лише на наші вуха, а й на наші тіла та серця. Музика здатна втілювати сильні емоції, допомагаючи нам зрозуміти наш внутрішній емоційний ландшафт так, як слова не зможуть", — каже автор дослідження.

За його словами, таке розуміння одного разу може призвести до більш ефективних методів лікування в галузі психічного здоров'я.

Нагадаємо, музичні психологи відкрили формулу найщасливіших пісень у світі. Дослідники виявили, що ці треки мають звичайну структуру, але приправлені непередбачуваними елементами.