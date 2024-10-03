Робби Уильямса сделали обезьяной в биографическом фильме о певце (трейлер)

Картина "Быть лучше" рассказывает о взлетах и падениях Робби Уильямса, которого в описании фильма называют одним из величайших артистов всех времен".

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50-летний британский певец Робби Уильямс предстал в виде поющей CGI-обезьяны в трейлере биографического фильма "Быть лучше", пишет People.

Фильм основан на реальной истории стремительного взлета, драматического падения и удивительного возрождения британской поп-суперзвезды Робби Уильямса, одного из величайших артистов всех времен, говорится в описании.

"Знаю, вы хотите спросить. Причем здесь обезьяна? Я Робби Уильямс. Один из самых популярных певцов в мире. Но я всегда казался себе немного диким", — рассказывает Уильямс в трейлере.

Трейлер фильма "Быть лучше"

В синопсисе добавлено, что фильм "уникально рассказан с точки зрения Уильямса, схватывая его фирменное остроумие и неукротимый дух":

"Он прослеживает путь Робби с детства, до того, как он стал самым молодым участником возглавившего чарты бойз-бэнда Take That, и до его непревзойденных достижений в качестве сольного исполнителя, бьющего рекорды, — и все это время он сталкивается с трудностями, которые могут принести стратосферная слава и успех".

Главную роль в картине сыграл 32-летний Джонно Дэвис, который выполнил захват движения, необходимый для роли, и озвучил персонажа, в то время как сам Уильямс поет в мюзикле.

Режиссером картины выступил Майкл Грейси, снявший "Величайшего шоумена" и "Пинк: Пока это все, что я знаю". В актерский состав, кроме Дэвиса, вошли Стив Пембертон, Деймон Херриман, Рашель Банно, Элисон Стедман, Кейт Малвани, Фрейзер Хэдфилд, Том Бадж и Энтони Хейс.

Робби Уильямс

"Видеть себя в качестве выступающей обезьяны было не только тогда, когда он был знаменит — это было всей его жизнью. Он всегда устраивал представление в своем родном городе Стоуке для других детей, дома для своих родителей. И это было так сильно для меня, потому что я думал: "Ты влюбишься в этого персонажа, в эту маленькую обезьянку. И ты будешь эмоционально вкладываться в эту маленькую обезьянку. Пока ты устанавливаешь этот контракт в начале фильма, ты в деле, и ты будешь идти с этой обезьянкой через все путешествие", – рассказал режиссер Грейси Vanity Fair о решении визуализировать Уильямса в образе обезьяны в августовском интервью вскоре после премьеры фильма на кинофестивале в Теллуриде.

Кроме фильмов, Грейси снимает музыкальные клипы для Pink и таких музыкантов, как Наташа Бедингфилд и Алеша Диксон.

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