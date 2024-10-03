Роббі Вільямса зробили мавпою в біографічному фільмі про співака (трейлер)

Картина "Бути кращим" розповідає про злети і падіння Роббі Вільямса, якого в описі фільму називають "одним із найвидатніших артистів усіх часів".

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50-річний британський співак Роббі Вільямс постав у вигляді CGI-мавпи, яка співає, у трейлері біографічного фільму "Бути кращим", пише People.

Фільм заснований на реальній історії стрімкого злету, драматичного падіння і дивовижного відродження британської попсуперзірки Роббі Вільямса, одного з найвидатніших артистів усіх часів, йдеться в описі.

"Знаю, ви хочете запитати. До чого тут мавпа? Я Роббі Вільямс. Один із найпопулярніших співаків у світі. Але я завжди здавався собі трохи диким", — розповідає Вільямс у трейлері.

Трейлер фільму "Бути кращим"

У синопсисі додано, що фільм "унікально розказаний з точки зору Вільямса, схоплюючи його фірмову дотепність і неприборканий дух":

"Він простежує шлях Роббі від дитинства, до того, як він став наймолодшим учасником бойз-бенду Take That, що очолив чарти, і до його неперевершених досягнень як сольного виконавця, що б'є рекорди, — і весь цей час він стикається з труднощами, які можуть принести стратосферна слава й успіх".

Головну роль у картині зіграв 32-річний Джонно Девіс, який виконав захоплення руху, необхідне для ролі, і озвучив персонажа, тоді як сам Вільямс співає в мюзиклі.

Режисером картини виступив Майкл Грейсі, який зняв "Найвеличнішого шоумена" і "Пінк: Поки це все, що я знаю". До акторського складу, окрім Девіса, увійшли Стів Пембертон, Деймон Герріман, Рашель Банно, Елісон Стедман, Кейт Малвані, Фрейзер Гедфілд, Том Бадж і Ентоні Хейс.

Роббі Вільямс

"Бачити себе як мавпу, що виступає, було не тільки тоді, коли він був знаменитий — це було всім його життям. Він завжди влаштовував виставу у своєму рідному місті Стоуку для інших дітей, вдома для своїх батьків. І це було так сильно для мене, тому що я думав: "Ти закохаєшся в цього персонажа, в цю маленьку мавпочку. І ти будеш емоційно вкладатися в цю маленьку мавпочку. Поки ти встановлюєш цей контракт на початку фільму, ти в справі, і ти будеш іти з цією мавпочкою через всю подорож", — розповів режисер Грейсі Vanity Fair про рішення візуалізувати Вільямса в образі мавпи в серпневому інтерв'ю незабаром після прем'єри фільму на кінофестивалі в Теллуриді.

Крім фільмів, Грейсі знімає музичні кліпи для Pink і таких музиканток, як Наташа Бедінгфілд і Аліша Діксон.

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