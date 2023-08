Робби Уильямс заявил, что планирует сделать пластические операции на лице и теле

После похудения Робби не нравится его обвисшая кожа.

49-летний британский певец, автор песен и актер, бывший участник группы Take That Робби Уильямс заявил, что хочет сделать пластическую операцию после того, как похудеет, пишет The Sun.

Не так давно артист похудел на 13 килограммов, и теперь его не устраивает дряблая кожа. Он намерен исправить этот недостаток и сделать тело совершенным с помощью пластической хирургии. По его словам, друзья отговаривают его от этого, но певец непоколебим и объясняет все просто.

"Все смотрят на плохие пластические операции и думают: "Боже, не делай этого". Но никто не видит хорошую пластическую операцию, поскольку она незаметна. Большинство людей в моей сфере сделали действительно хорошую пластическую операцию.

Я хочу немного наполнителя в глазах, потому что я выгляжу так, как будто у меня впалые глаза. Есть много вещей, которые нам не нужны, но мы их получаем", – отметил Робби.

Что же касается гладкости его кожи, о чем его часто спрашивали поклонники, то Уильямс сказал:

"Мой уход за кожей? Я просто использую вазелин, и это работает. Судя по всему, это то, что использовала и Мэрилин Монро".

Робби, который в этом месяце отыграет два аншлаговых концерта в Сандрингемском поместье короля Чарльза в Норфолке, также признался, что готов стать лысым после того, как ему отказали в двух пересадках волос.

"Я буду носить волосы так долго, как смогу, а потом стану лысым. Я пошел к двум людям, чтобы узнать, могут ли они помочь мне сделать волосы гуще, если их собирать сзади, но, видимо, мои волосы слишком тонкие, чтобы их можно было собирать дальше. Что есть, то есть. Пока я все еще могу, я думаю, что в конце года я буду отращивать хвостик сзади для моих шоу в Австралии и Новой Зеландии", – разоткровенничался Уильямс.

