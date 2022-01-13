Робби Уильямс снизил цену на свое имение, узнав, что дом населен призраками

Певец несколько раз снижал цену на имение в Уилтшире, но, в итоге, сбросил цену еще на миллион, когда узнал о приведениях

Британский певец Робби Уильямс выставил на продажу свое имение в Уилтшире за скромные 6,75 миллионов фунтов стерлингов. Он снизил цену с восьми миллионов, когда узнал, что его семейный дом населяют призраки. Об этом пишет Daily Mail.

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И это в тот момент, когда цены на загородную недвижимость в Великобритании напротив, выросли на 10 процентов.

Робби его супруга Айда Филд купили дом с семью спальнями именно за восемь миллионов еще в 2008 году. В поместье, кроме главного дома есть футбольное поле, бассейн, теннисный корт и даже ангар для вертолетов.

[ + – ] Имение Робби Уильямса в Уилтшире Фото: Скриншот

47-летний певец рассказывал, что призраков доме видели все члены его семьи и обслуживающий персонал.

Его девятилетняя дочь Теодора рассказывала, что ей неуютно в ее спальне, и она чувствует чужое присутствие. В доме иногда хлопали двери и сами открывались окна.

А у самого певца, по его собственному признанию, были "мурашки от дома".

"Если в доме было много горя, боли, или случилась страшная трагедия, то, думаю, все это может впитаться в стены и оставить след, который очень долго не исчезнет", — рассказывал Робби.

Ранее, в одном из интервью он признавался, что с детства видел потустороннее и общался с призраками. Но эта способность пропала, когда у Робби появились дети. Ранее она исчезала из-за пристрастия к наркотикам.

"Еще в раннем возрасте мне рассказывали родители, что я видел людей, которые покинули этот мир и говорил с ними. Это продолжалось всю мою юность. А затем, когда я открыл для себя наркотики, это странное общение прекратилось. Но сам факт никогда не удивлял меня: я родился в католической семье, где мне постоянно рассказывали истории о чудесном человеке, который ходил по воде. Так что я априори допускал существование паранормальных явлений и существ. К тому же у моей мамы на полках всегда было много книг про фей и НЛО", — признавался Уильямс.

Ранее музыкант заявлял, что исполняемая им песня Angels основана на его встрече с настоящими ангелами, и что на выбранный им путь и жизнь в пво многом повлияли именно встречи с потусторонним.