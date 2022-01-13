Роббі Вільямс знизив ціну на свій маєток, дізнавшись, що будинок населений примарами

Співак кілька разів знижував ціну на маєток у Вілтширі, але в результаті скинув ціну ще на мільйон, коли дізнався про привидів.

Британський співак Роббі Вільямс виставив на продаж свій маєток у Вілтширі за скромні 6,75 мільйонів фунтів стерлінгів. Він знизив ціну з восьми мільйонів, коли дізнався, що його сімейний будинок населяють примари. Про це пише Daily Mail.

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І це в той момент, коли ціни на заміську нерухомість у Великій Британії, навпаки, зросли на 10 відсотків.

Роббі та його дружина Айда Філд придбали будинок із сімома спальнями саме за вісім мільйонів ще у 2008 році. У маєтку, крім головного будинку, є футбольне поле, басейн, тенісний корт і навіть ангар для вертольотів.

[ + – ] Маєток Роббі Вільямса у Вілтширі Фото: Скриншот

47-річний співак розповідав, що привидів вдома бачили всі члени його сім'ї та обслуговувальний персонал.

Його дев'ятирічна донька Теодора розповідала, що їй незатишно в її спальні, і вона відчуває чужу присутність. У будинку іноді грюкали двері і самі відчинялися вікна.

А в самого співака, за його власним зізнанням, були "мурашки від дому".

"Якщо в будинку було багато горя, болю, або трапилася страшна трагедія, то, гадаю, усе це може вбратися в стіни і залишити слід, який дуже довго не зникне", — розповідав Роббі.

Раніше в одному з інтерв'ю він зізнавався, що з дитинства бачив потойбічне і спілкувався з примарами. Але ця здатність зникла, коли в Роббі з'явилися діти. Раніше вона зникала через пристрасть до наркотиків.

Ще в ранньому віці мені розповідали батьки, що я бачив людей, які покинули цей світ, і говорив з ними. Це тривало всю мою юність. А потім, коли я відкрив для себе наркотики, це дивне спілкування припинилося. Але сам факт ніколи не дивував мене: я народився в католицькій сім'ї, де мені постійно розповідали історії про чудову людину, яка ходила по воді. Так що я апріорі допускав існування паранормальних явищ та істот. До того ж, у моєї мами на полицях завжди було багато книг про фей та НЛО", — зізнавався Вільямс.

Раніше музикант заявляв, що пісня Angels, яку він виконує, заснована на його зустрічі зі справжніми ангелами, і що на обраний ним шлях і життя багато в чому вплинули саме зустрічі з потойбічним.