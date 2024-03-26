Андре Тан представил свою коллекцию в Лос-Анджелесе и напомнил о войне в Украине (фото)

Перед показом коллекции Андре тан показал гостям фильм о том, как прекрасна Украина и что она сейчас переживает из-за полномасштабного втордения России.

Related video

Украинский дизайнер Андре Тан произвел фурор на Los Angeles Fashion Week, состоявшемся 22-24 марта, сообщает пресс-служба модельера. "Украинский блок" стал отдельным событием мероприятия, и на нем отечественные дизайнеры показали свои новые коллекции.

Тан привез в США свежую коллекцию собственного sustainable fashion бренда RDNT под названием "Open Your Eyes". Впервые она была представлена на Неделе моды в Париже, а американской публике дизайнер сделал новый, адаптированный вариант. Однако основной стержень коллекции сохранился – это ультрафункциональные, минималистические и стильные вещи, которые представляют современную молодежь, ее настроения и жажду самовыражения. Использование экологических материалов, таких, как органический хлопок и переработанный полиэстер, не только придало привлекательности визуальному стилю коллекции, но и подняло вопросы эко-сознания и "этической моды", которые очень актуальны в мировой модной индустрии.

Важным элементом показа Андре Тана стало, как выразился сам дизайнер, "напоминание американцам о войне в Украине". Перед началом шоу гостям показали специальный мини-фильм, подготовленный командой мастера. В нем зрители могли увидеть, как прекрасна Украина, и что с ней происходит сейчас, во время полномасштабного вторжения России.

"Я понял, что все делаю правильно, когда ехал в Лос-Анджелесе в такси и случайно завязался разговор с водителем. Таксист рассказал мне много интересных вещей, например о том, что в США многие думают, что война в Украине уже закончилась, ведь по телевидению ее совсем перестали показывать. И это при том, что сейчас война находится в ожесточенной фазе, когда за каждый метр ведутся бои и гибнут наши воины. Я несколько раз хотел отменить показ, поскольку были определенные сложности, но потом понял, что эта Неделя моды — хорошая возможность в очередной раз напомнить миру о том, что война продолжается и Украина нуждается в поддержке мирового сообщества", – заявил дизайнер.

В показе Андре Тана принимали участие американские модели, но подавляющее большинство составили именно украинцы, с которыми Андре очень хотел поработать и специально устраивал для них отдельный кастинг. Он даже привлек для этого местных блогеров.

"Американские модели — прекрасные и очень профессиональные, я получил колоссальное удовольствие от сотрудничества с ними. Но я в очередной раз убедился, что именно украинские модели – лучшие в мире! Вообще опыт показа в Лос-Анджелесе произвел на меня огромное впечатление. Кроме презентации коллекции и шоу-рума украинских дизайнеров, мы общались с байерами, нас обучали опытные специалисты по fashion-маркетингу и пиару. Везу домой много инсайтов и вдохновения, чтобы украинская мода и дальше успешно шагала по миру!" – с гордостью говорит Тан.

Показ состоялся в рамках программы Ukrainian Fashion Forward, которую основал фонд Анны Петровой Startup Ukraine при поддержке посольства Америки в Украине. Местными организаторами выступили Fashion Tech Works, The New Mart, Artheart Fashion.

Ранее Фокус писал, что Андре Тан назвал главные тренды весны.