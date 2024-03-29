Андре Тан пояснив, чому досі приховує обличчя своєї єдиної доньки (відео)

Андре Тан зізнався, що в найближчий час не планує показувати свою єдину доньку.

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41-річний український дизайнер та модельєр Андре Тан вперше відверто зізнався, чому приховує від суспільства обличчя своєї 8-річної доньки. Про це він розповів у подкасті Аліни Шаманської "Розлючена&Розлучена".

Варто відзначити, що Андре Тан має єдину доньку на імʼя Софія. Дівчинка народилася у шлюбі з українською підприємицею Аліною Харченко. Пара пробула у шлюбі 8 років (з 2012). Але у 2020 році вони розлучилися. Зараз дівчинка живе разом з мамою.

Андре Тан розповів, що Софія дуже енергійна дівчина, вона ходить на танці, на теніс і на плавання. Модельєр зізнався, що щодня спілкується з донькою у відеорежимі і частіше за все забирає її до себе лише у вихідні. Разом з донькою вони намагаються весело та цікаво проводити час.

За 8 років після народження доньки дизайнер жодного разу не показав її обличчя своїм шанувальникам. Як виявилося, Андре Тан та його колишня дружина поки не планують й надалі афішувати свою доньку.

Як виявилося одною із причин є забобони в які вірить дизайнер.

"Це наша така домовленість з Аліною, що ми не будемо показувати. Тому що я вважаю, що дитина до 9 років у неї дуже слабкий імунітет енергетики. Тому що формується аура дитини. І до 9 років краще поберегти. Здоровʼя моєї доньки для мене дуже важливе",- пояснив своє бажання приховувати доньку Андре Тан.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Андре Тан представив свою колекцію в Лос-Анджелесі і нагадав про війну в Україні. Крім цього, Фокус писав, що відома оперна співачка розповіла про смерть свого нареченого.