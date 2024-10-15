Щодня по 100 заяв на виїзд: стало відомо, скільки діячів культури не повертаються в Україну

Більшість імен, які подаються міністру культури на затвердження щодо виїзду, йому просто невідомі. Тому багато часу Микола Точицький витрачає на з'ясування подробиць про людину.

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Кожен п'ятий діяч культури, з тих, що виїжджають за кордон за дозволом від профільного міністерства, додому не повертається. Про це, як пише LB.ua, повідомив міністр культури і стратегічних комунікацій Микола Точицький.

Посадовець наголосив, що протягом останніх років повинна була б бути створена база, відповідно до якої українські митці мали б змогу виїжджати за межі країни. Але її немає.

"Мені щоденно доводиться розглядати по 100 заяв на виїзд, більшості з цих імен я не знаю", — розповів Микола Точицький, додавши, що йому доводиться витрачати час на пошук інформації про людину зі списку.

Також він зауважив, що з 5 митців, хто виїхав з України, 1 вже не повертається.

Нагадаємо, український співак MELOVIN (справжнє ім'я Костянтин Бочаров) пояснив, чому не виїхав за кордон, хоча мав таку можливість. Артист зазначив, що любить Україну і свій народ, тому будує свою музичну кар'єру на батьківщині. За його словами, він не був за кордоном більше шести днів й жодного разу не проштрафився з кінцевою датою перебування.

Раніше актор Руслан Ханумак повідомив, що виїхав з України до США. За його словами, зробив він це законно, оскільки через проблеми зі здоров’ям він непридатний до служби в армії.