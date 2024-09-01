"Культурний фронт в ОАЕ": хто з музикантів не повернувся в Україну, — розслідування (відео)

За даними журналістів, з українських музичних колективів, що грають важку музику та які виїхали за кордон, уже можна скласти музичний фестиваль. Серед таких Jinjer, Space of Variations, які на контракті у найбільшого metal-лейбла — Napalm Records.

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Автори журналістського розслідування вивчили соціальні мережі представників "нової хвилі української культурної діаспори" й кажуть, що низка селебріті начебто змагаються один з одним в конкурсі на найкращий евфемізм до словосполучення втеча з України. Про це повідомляється в сюжеті "Телебачення Торонто".

За словами авторів публікації, багато українських артистів не дають світові забути про війну в Україні, представляють країну на різноманітних конкурсах, збирають кошти на Сили оборони та повертаються додому. Тих, хто не повернувся в Україну, не так багато, але вони є.

Актор і телеведучий Богдан Юсипчук, який виїхав за кордон, пише в соцмережах про великі зміни в житті. Поїздку на конкурс "Man of the year" на Балі, фото в шароварах, знімання в індійських фільмах і арабській рекламі.

Він також згадав про якийсь "Культурний фронт в ОАЕ", а також про переїзд до Лос-Анджелеса.

"Це було тільки питання часу. Я з самого дитинства ніде, як тільки тут, себе і не уявляв. Я на своєму місці. Серед своїх. Серед високої конкуренції та неймовірного зростання. Я поза зоною комфорту, як хотів. Я зростаю і самовдосконалююся, як хотів. Я живу Голлівуді, як і хотів", — написав Юсипчук у соцмережах.

Богдан Юсипчук

Богдан Юсипчук

Музикант Потап

Потап (в миру Потапенко Олексій Андрійович), за словами журналістів, то виїжджав з України, то повертався, розповідав про продюсерські проєкти, а також, що "вступив у тероборону, заочно".

Музикант Потап

Музичний ансамбль Hardkiss дає гастролі світом, а його гітарист Валерій Бебко, за даними джерел журналістів, виїхав за кордон за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення і більше не повертався. Ударник колективу Євген Кібелов 2022 року вісім разів перетинав українсько-польський кордон, але в листопаді, судячи з усього, виїхав остаточно.

Hardkiss

"Hardkiss — це не просто український гурт, а український гурт часів війни. За кордоном Україну мають представляти мужні, бородаті чоловіки, які випромінюють силу, упевненість і тестостерон <…> Але якщо мужні, бородаті чоловіки повернуться до України, теоретично їх можуть забрати в підрозділ до інших мужніх, бородатих чоловіків, і тоді Європа не побачить, які українські чоловіки мужні й бородаті. Немає сумнівів, що це рішення було складним", — іронізує журналістка.

Пост вокалістки Юлії Саніної

0% Меркурій

Український гурт 0% Mercury з дівчиною вокалісткою — це "історія неуважної господині, у якої постійно губляться речі", зазначають автори ролика. Спочатку в європейському турі загубився ударник, потім басист. Тому концерти в Україні проводять запасним складом, а в Європі — початковим.

Quest Pistols

Відроджується у воєнний час й Quest Pistols (назва українського ансамблю, судячи з усього, скалькована з британського панк-рок бенду на чолі з Сідом Вішесом). Тексти своїх російськомовних композицій артисти переклали українською і вирушили у світове турне: Туреччина, Естонія, Казахстан, Грузія, Латвія. України в списку немає.

Пост Quest Pistols

Пост Quest Pistols

Журналісти зазначили, що музиканти збирають кошти на ЗСУ, а вокаліст Антон Савлепов розповідав, що його брат потрапив у російський полон.

"Ми щиро співчуваємо родині. Але питання залишається відкритим: як можна влаштувати собі знаходження в Європі тривалістю у два роки без повернення в Україну?" — вдається в питання журналістка.

Можливо, гурт так часто виконував пісню "Санта Лючія", що св. Лючія — покровителька писарів, кучерів, столярів, сторожів і тих, хто кається, — змилостивилася і безстроково продовжила термін перебування в Європі без листів до Мінкульту, припускають автори журналістського розслідування.

Stoned Jesus

Музикант зі Stoned Jesus Ігор Сидоренко у квітні 2024 року несподівано повідомив, що басист Сергій Слюсар і драмер Дмитро Зінченко вже не учасники проєкту.

Пост Stoned Jesus

В одній із публікацій в Instagram згадувалося про "зміну стилю життя і численні логістичні складнощі".

"Це розшифровується так: один із музикантів гурту зараз в армії, Ігор уже за кордоном і йому важко давати концерти в Європі, коли інші учасники команди перебувають в Україні. Але він знайшов музикантів з Одеси, яким вдалося подолати логістичні складнощі й опинитися в Європі", — зазначили журналісти.

За словами журналістів, Ігор Сидоренко востаннє перетинав державний кордон, коли в'їхав в Україну з Румунії в березні 2023 року. Після цього кордон України в пунктах пропуску він офіційно не перетинав. Але все ж якимось чином опинився в Європі.

За підрахунками журналістів, з українських музичних колективів, що грають важку музику, які виїхали за кордон, уже можна було б скласти музичний фестиваль, серед таких Jinjer, Space of Variations, які на контракті у найбільшого metal-лейбла — Napalm Records.

Автори публікації звернули увагу на музичне відео гурту Sinoptik, зняте на одному з пляжів у Португалії. За сюжетом його герой спостерігає прильоти та намагається сховатися від ракет на тлі моря і пісків.

Скріншот коментаря до відео

Звісно, перерахований список можна продовжувати довго, оскільки за кордоном після початку повномасштабної війни опинилися і музиканти, і актори, і артисти балету, і театральні діячі, а деякі творчі особистості, як-от актор Гліб Михайличенко та Сергій Лістунов, узагалі, "прийняли складне рішення" втекти в Росію.

Відповідь ДПСУ

У прикордонній службі України на запит журналістів відповіли, що на відомство не накладається відповідальність за контроль за перевищенням термінів перебування осіб за кордоном, а облік згаданих осіб не ведеться.

Нагадаємо, що в Quest Pistols пояснили, на чиєму дні народження грали на Балі та чи були на вечірці російські громадяни.

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