Quest Pistols пояснили, на чиєму дні народження виступали на Балі і чи були на вечірці громадяни РФ

Музиканти пояснили, що виступали на дні народженні громадянина Казахстану і не знали, що на вечірці були росіяни.

Related video

Український гурт Quest Pistols розповів про свій виступ на Балі, де нібито були присутні росіяни. На запитання члени гурту відповіли на офіційній сторінці колективу в Instagram.

Популярний український гурт Quеst Pistols, який возз'єднався 2022 року після більш ніж 10-річної перерви, раніше опинився в центрі скандалу, виступивши на приватній вечірці на Балі.

Блогер Богдан Беспалов опублікував відео, в якому задався питанням, чому Quеst Pistols випустили за кордон під час повномасштабного вторгнення Росії. А також проаналізував викладені сторіз і фото з концерту і заявив, що серед гостей були громадяни РФ. Він зазначив, серед інших, якусь Роксану Геллер, яка раніше постила фото з Червоної площі в Москві.

Пост Quest Pistols

Учасники Quest Pistols розповіли, що виступали на дні народженні громадянина Казахстану, тож більшість присутніх були саме звідти.

"Виступ був на дні народження громадянина Казахстану Рафаеля Ромена, а не для росіян. Були переважно громадяни Казахстану. Нас запросила івент-агенція з України, вона займалась організацією події", — розповіли артисти.

Також вони пояснили, чому співали не тільки українською, а й російською мовою. За їхніми словами, вони вже переклали частину текстів українською і зараз пишуть нові треки. Однак на концертах продовжують виконувати і старі неперекладені хіти. Вони зазначили, що "аудиторія кричала "Слава Україні!" і ці відео також гуляють Мережею".

Щодо того, чи були серед гостей громадяни РФ, члени гурту Quest Pistols сказали, що не знають напевно про їхнє громадянство.

"Вони в руках не тримали паспорт під час події. Закид, що, судячи з соцмереж, вони відвідують періодично Москву. Так, кожен може подивитись, що фото Роксани Геллер, яке розміщують ЗМІ як доказ, воно останнє в соцмережах із Росії, воно датоване 2021 роком, тому що людина в еміграції", — написали музиканти.

А відео в сторіз Рафаеля Ромена, на якому є трек "Я російський" російського виконавця SHAMAN, учасники Quest Pistols пояснили, як висміювання пропагандистської пісні.

"Рафаель розмістив ту сторіз після нашого виступу, наступного дня. Він підписав її як "крінж уже в місті", але на це не звернули чомусь увагу. А КРІНЖ означає (з англ. Cringe — соромитися, бентежитися, відчувати незручність) — це поняття, що описує все, що огидно, неприємно, проявляє сором і обурення", — заявили артисти.

Наостанок Quest Pistols написали прохання "не шукати зради", пояснивши, що "її немає у нас. Ми любимо свою Батьківщину".

Вони зазначили, що зараз усі живуть у надскладний час, у стані війни.

"Щоразу доводити, що ми "правильні українці" морально складно. Наша команда намагається робити все можливе від нас, щоб допомогти військовим, цивільним. Без винятку, частина коштів у різних відсотках з наших приватних і публічних заходів йшла на допомогу або до Фондів, з якими ми співпрацюємо, або, як цільова персональна допомога", — резюмували артисти.

Нагадаємо, соліст гурту Quest Pistols Антон Савлепов розповів, що його брат Сергій Строєв зник безвісти після окупації Харківської області ЗС РФ.

Раніше Антон Савлепов був одружений на російській актрисі Ірині Горбачовій. Але в червні цього року актриса підтвердила, що розлучилася з музикантом.