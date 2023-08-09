Quest Pistols пояснили, на чьем дне рождения выступали на Бали и были ли на вечеринке граждане РФ

Музыканты пояснили, что выступали на дне рождении гражданина Казахстана и не знали, что на вечеринке были россияне.

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Украинская группа Quest Pistols рассказала о своем выступлении на Бали, где якобы присутствовали россияне. На вопросы члены группы ответили на официальной странице коллектива в Instagram.

Популярная украинская группа Quеst Pistols, которая воссоединилась в 2022 году после более чем 10-летнего перерыва, ранее оказалась в центре скандала, выступив на частной вечеринке на Бали.

Блогер Богдан Беспалов опубликовал видео, в котором задался вопросом, почему Quеst Pistols выпустили за границу во время полномасштабного вторжения России. А также проанализировал выложенные сториз и фото с концерта и заявил, что среди гостей были граждане РФ. Он отметил, среди прочих, некую Роксану Геллер, которая ранее постила фото с Красной площади в Москве.

Пост Quest Pistols

Участники Quest Pistols рассказали, что выступали на дне рождении гражданина Казахстана, так что большинство присутствующих были именно оттуда.

"Выступление было на дне рождения гражданина Казахстана Рафаэля Ромена, а не для россиян. Были преимущественно граждане Казахстана. Нас пригласило ивент-агентство из Украины, они занимались организацией события", – рассказали артисты.

Также они пояснили, почему пели не только на украинском, но и на русском языке. По их словам, они уже перевели часть текстов на украинский и сейчас пишут новые треки. Однако на концертах продолжают исполнять и старые непереведенные хиты. Они отметили, что "аудитория кричала "Слава Украине!" и эти видео также, гуляют по Сети".

Насчет того, были ли среди гостей, граждане РФ, члены группы Quest Pistols сказали, что не знают наверняка об их гражданстве.

"Они в руках не держали паспорт во время происшествия. Упрек, что, судя по соцсетям, они посещают периодически Москву. Так, каждый может посмотреть, что фото Роксаны Геллер, которое размещают СМИ в качестве доказательства, оно последнее в соцсетях из России, оно датировано 2021 годом, потому что человек в эмиграции", — написали музыканты.

А видео в сториз Рафаэля Ромена, на котором есть трек "Я русский" российского исполнителя SHAMAN, участники Quest Pistols объяснили, как высмеивание пропагандистской песни.

"Рафаэль разместил ту сториз после нашего выступления, на следующий день. Он подписал ее как "кринж уже в городе", но на это не обратили почему-то внимание. А КРИНЖ означает (с англ. Cringe – стесняться, смущаться, испытывать неудобство) — это понятие, описывающее все, что отвратительно, неприятно, проявляет стыд и возмущение", — заявили артисты.

Напоследок Quest Pistols написали просьбу "не искать предательства", пояснив, что "его нет у нас. Мы любим свою Родину".

Они отметили, что сейчас все живут в сверхсложное время, в состоянии войны.

"Каждый раз доказывать, что мы "правильные украинцы" морально сложно. Наша команда пытается делать все возможное от нас, чтобы помочь военным, гражданским. Без исключения, часть средств в разных процентах из наших частных и публичных мероприятий шла на помощь либо в Фонды с которым мы сотрудничаем, либо, как целевая персональная помощь", — резюмировали артисты.

Напомним, солист группы Quest Pistols Антон Савлепов рассказал, что его брат Сергей Строев пропал без вести после оккупации Харьковской области ВС РФ.

Ранее Антон Савлепов был женат на российской актрисе Ирине Горбачевой. Но в июне этого года актриса подтвердила, что развелась с музыкантом.