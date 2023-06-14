"Трагическая история моей семьи": брат солиста Quest Pistols попал в плен РФ (видео)

По словам Антона Савлепова, более года он ничего не слышал про своего родственника. Своим роликом он хотел обратить внимание на проблему с обменом гражданских.

Related video

Российские оккупанты взяли в плен брата солиста группы Quest Pistols Антона Савлепова. Произошло это больше года назад, однако артист решился публично рассказать об этом только сейчас. Ролик опубликован пользователем Kefirchiktv в TikTok 14 июня.

В своем обращении музыкант хотел привлечь внимание к проблеме обмена гражданскими пленными. Его брат Сергей Строев пропал без вести год назад, после оккупации Харьковской области российскими оккупантами.

"Я родом из Харьковской области. С началом полномасштабного российского вторжения моя малая родина была быстро и надолго оккупирована. Украинцы регулярно выходили на митинги сопротивления", — говорится в сообщении.

Антон Савлепов подчеркнул, что именно за патриотизм и четкую гражданскую позицию оккупанты преследовали и похищали обычных людей.

Над ними издевались, пытали, держали по подвалам. Те, кому удалось вернуться, были физически и морально искалеченными, но про большую часть пропавших нет никакой информации.

С такой трагедией столкнулся и артист.

"Я лично знаю, как трудно найти хотя бы какую-нибудь информацию о пленных гражданских. Их почти не обменивают, они редко попадают в списки и по документам они фактически не в плену. Эта печальная трагическая история коснулась и моей семьи. Мы уже больше года ничего не слышали о Сергее. Да, мой брат, гражданский пленный. Такой же, как и многие другие соотечественники, которые просто хотели жить в Украине под украинским флагом", — говорится в сообщении.

Напомним, 12 июня сообщалось, что защитник острова Змеиный вернулся из российского плена на собственный день рождения. Освобожденный военнослужащий рассказал, что в плену ему было тяжело в первую очередь морально и пожелал тем, кто еще остается в неволе, не падать духом.